Samson ya es uno de los peores juegos de 2026 y fans lo comparan con MindsEye, pero su creador promete mejoras y más contenido

El nuevo videojuego de Liquid Swords y Christofer Sundberg tiene una calificación mediocre de 48 en Metacritic tras su debut en PC

Los juegos de mundo abierto aún son muy populares, y de vez en cuando debutan juegos que intentan igualar el éxito de Grand Theft Auto y otros exponentes del género. Tristemente, Samson, que tiene detrás a uno de los creativos más reconocibles del rubro, se quedó corto y ya es uno de los peores lanzamientos del año. Eso sí, su creador no se quedará con los brazos cruzados.

El juego desarrollado por Liquid Swords pretendía ser una especie de sucesor espiritual del querido GTA IV y el infravalorado Sleeping Dogs, y ciertamente llamó la atención de los jugadores con su primer avance que mostraba el combate de artes marciales y la bella ciudad de Tyndalston.

Lamentablemente, este nuevo proyecto de Christofer Sundberg, antiguo creador de la serie Just Cause, tuvo una pésima recepción en su lanzamiento oficial a principios de este mes. Si hay algo que vale la pena rescatar de esta historia, es que los desarrolladores mantendrán el dedo en el renglón.

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Samson ya es el tercer peor juego de 2026

Tras una breve espera, el título de acción debutó para PC vía Steam y la Epic Games Store el pasado 8 de abril de 2026. Los fans fueron más amables que la prensa y le otorgaron calificaciones mixtas en la plataforma de Valve.

Al dar un vistazo en las reseñas, descubriremos que los jugadores se quejan de la historia genérica, la repetición en el diseño de misiones y el esquema de controles. Las críticas más comunes apuntan a problemas técnicos, pues la comunidad denuncia errores de rendimiento, stuttering y animaciones de baja calidad.

Samson también tuvo un lanzamiento muy modesto en Steam, pues apenas alcanzó un pico máximo de 2722 usuarios conectados al mismo tiempo. Si bien no es un juego como servicio, el número de jugadores es una estadística que suele ser un buen indicador para medir el interés del público.

Con una calificación de 48 en Metacritic, Samson ya se posicionó como el tercer peor juego de 2026

Es probable que una gran cantidad de personas decidieron ignorar este proyecto debido a las reseñas negativas provenientes de la prensa especializada. El título de Liquid Swords y Christofer Sundberg debutó con una puntuación mediocre de 53, y en este momento posee un deshonroso 48 en Metacritic.

De esta manera, Samson ya se convirtió en el tercer videojuego peor calificado de 2026, sólo por detrás de Tokyo Scramble, con un puntaje de 40; y Code Violet, que actualmente tiene un pésimo promedio de 29 en el sitio de reseñas.

Naturalmente, muchos jugadores compararon este reciente lanzamiento con el desastre de MindsEye, considerado por muchos como el peor título del año pasado; sin embargo, al menos la recepción del público en este caso fue más positiva y parece que hay posibilidades de remontar.

Liquid Swords promete mejoras y actualizaciones

A pesar de que el lanzamiento estuvo lejos de ser el esperado, los desarrolladores se mantendrán al pie del cañón y trabajarán para mejorar la experiencia. Así lo confirmó el director Christofer Sundberg, quien mediante un comunicado detalló algunas de las mejoras que están en camino.

El creativo se sinceró y reconoció los problemas, y afirmó que el estado en el que debutó Samson es “inaceptable”, por lo que el equipo ya escucha la retroalimentación de la comunidad y trabaja duro para abordar las quejas de los jugadores. Además, aseguró que están comprometidos con el proyecto.

“Este juego crecerá con el tiempo en todos los aspectos: calidad, jugabilidad y contenido. Gracias a todos por su apoyo y por acompañarnos en este emocionante día de lanzamiento”, comentó.

Liquid Swords quiere evitar el mismo destino de MindsEye y ya trabaja en mejoras y parches para Samson

En cuanto a las mejoras que están en camino a Samson, los futuros parches corregirán los errores de rendimiento y los problemas relacionados con el audio, las animaciones y la GPU. También se abordarán los inconvenientes que impiden que los jugadores avancen en las misiones de la campaña principal.

Pero dinos, ¿crees que este juego merece una segunda oportunidad? Déjanos leerte en los comentarios.

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