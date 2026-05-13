Saros tuvo un peor debut que Returnal y sólo vendió 300,000 copias en su estreno, según informe: el exclusivo de PS5 tendría dificultades para ser rentable

De acuerdo con un reporte extraoficial, el videojuego de Housemarque tuvo un inicio lento en PlayStation 5

Saros llamó la atención de muchos jugadores gracias a su concepto que combina elementos roguelike con mecánicas bullet hell. En muchos sentidos es parecido a Returnal, pero es una experiencia notablemente más accesible y amigable. Eso sí, parece que enfrenta problemas para llegar a una audiencia masiva.

Un nuevo informe extraoficial parece indicar que el más reciente exclusivo de PlayStation 5 presenció un lanzamiento bastante discreto, lo que pone en duda su éxito comercial. Incluso un reconocido analista de la industria pronostica que tendrá muchas dificultades para alcanzar el punto de rentabilidad debido a su alto presupuesto.

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Saros habría vendido menos que Returnal en su debut

Esta semana, Rhys Elliott, jefe de análisis de mercado de la firma Alinea Analytics, publicó un reporte en el que comparte información muy interesante con respecto al más reciente título de Housemarque. Aunque los detalles carecen de confirmación oficial, nos permiten imaginar el alcance inicial del proyecto.

Según el informe, Saros vendió alrededor de 300,000 unidades y generó más de $22 millones de dólares en ingresos en sus primeras 2 semanas en el mercado. Se dice que un tercio de esas ventas corresponden al periodo de acceso anticipado de 48 horas de los jugadores que adquirieron la Deluxe Edition.

El experto señala que el videojuego protagonizado por Rahul Kohli tuvo un inicio “un poco más lento” que el de Returnal, el juego anterior de Housemarque y uno de los primeros exclusivos de la consola next-gen de Sony. Pero claro, el contexto aquí es muy importante.

Saros, el nuevo exclusivo de PS5, habría vendido menos que Returnal, el proyecto anterior de Housemarque

Saros debutó en 2026, una época en la que hay aproximadamente 93 millones de usuarios de PlayStation 5. En comparación, Returnal llegó a las tiendas en 2021, cuando la base instalada de la plataforma era de apenas 8 millones.

Eso sí, Rhys Elliott señala que la aventura de Selene Vassos se benefició de ser uno de los lanzamientos iniciales de la consola, pues logró atraer a los “primeros usuarios” que “compran muchos juegos nuevos a precio completo” y estaban “deseosos de tener algo a lo que jugar”. Por el contrario, el más reciente título de la compañía enfrentó una mayor competencia.

¿Saros es un fracaso comercial?

“Es una verdadera lástima, ya que Saros es un juego fantástico y, francamente, merece mejores cifras. Pero los juegos de disparos en 3D tipo bullet hell, especialmente aquellos con un precio superior a $70 USD, son difíciles de vender en el mercado actual”, comentó el analista.

En ese sentido, Rhys Elliott se muestra cauteloso y cree que ese lento comienzo sugiere que el más reciente lanzamiento de Housemarque “tendrá dificultades para alcanzar el punto de equilibrio, dado su presupuesto de $76 millones de dólares”.

Aunque está por verse si Saros cumplirá con las metas comerciales de Sony y PlayStation, al menos tuvo una mejor recepción que Returnal. En este momento presume una puntuación bastante sólida de 87 en Metacritic, y se alza como uno de los estrenos mejor calificados de 2026 hasta la fecha.

El estudio de Alinea Analytics también destaca que la aventura de Arjun Devraj tiene el doble de tasa de finalización que Returnal, y que aparentemente ganó una cantidad alta de jugadores con el paso de los días.

Saros es uno de los mejores juegos de 2026 con una calificación de 87 en Metacritic

“Saros se lanzó con alrededor de 43,000 jugadores diarios en su estreno en acceso anticipado (29 de abril), luego saltó a 83,000 el día de su lanzamiento completo (30 de abril) y alcanzó un pico de casi 142,000 el 2 de mayo”, señaló Rhys Eliott. Es importante recordar una vez más que estos datos carecen de confirmación oficial.

Pero dinos, ¿te animaste a darle una oportunidad a este roguelike de ciencia ficción? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Saros si visitas esta página.

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