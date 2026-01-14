SEGA confirma que Sonic Racing: CrossWorlds tendrá edición física completa en Nintendo Switch 2 muy pronto

El nuevo juego de carreras del erizo azul llegará en cartucho real y con fecha confirmada para los fans de la consola híbrida.

El universo de Sonic sigue acelerando en Nintendo Switch 2, y ahora hay noticias que muchos jugadores esperaban desde hace días.

Tras varios rumores recientes, SEGA confirmó de forma oficial los planes físicos de su nuevo juego de carreras protagonizado por el erizo azul.

La información llega en un momento clave, cuando los jugadores valoran cada vez más las ediciones físicas completas en la nueva consola.

Una edición física pensada para coleccionistas

SEGA anunció que Sonic Racing: CrossWorlds Nintendo Switch 2 Edition llegará en formato físico el 26 de marzo. La noticia despeja cualquier duda sobre el contenido del cartucho y la forma de distribución elegida por la compañía. Esta edición incluirá el juego completo dentro del cartucho, sin depender de descargas adicionales obligatorias.

A diferencia de otros lanzamientos recientes, Sonic Racing: CrossWorlds evitará el formato Game-Key Card. Esto significa que el cartucho funcionará de forma tradicional desde el primer momento. Para muchos jugadores, este detalle marca una diferencia importante al momento de comprar.

Precio y contenido confirmados

La edición física de Nintendo Switch 2 tendrá un precio de $69.99 USD. Ese costo incluye el cartucho con el juego completo y su respectiva caja física. El anuncio confirma que la versión está pensada como un producto premium dentro del catálogo de la consola.

Aunque el precio puede considerarse alto, la inclusión total del juego dentro del cartucho suma valor. Este enfoque refuerza el compromiso de SEGA con los jugadores que prefieren formatos físicos tradicionales. También responde a una conversación constante dentro de la comunidad sobre preservación y propiedad real.

¿Qué es Sonic Racing: CrossWorlds?

Sonic Racing: CrossWorlds es la nueva propuesta de carreras arcade dentro del universo de Sonic. El juego apuesta por pistas dinámicas, personajes icónicos y mecánicas que mezclan velocidad y habilidades especiales. La idea es ofrecer carreras intensas, accesibles y pensadas tanto para partidas rápidas como para sesiones largas.

Ahora, el título está diseñado para aprovechar el hardware de Nintendo Switch 2, con mejoras visuales y tiempos de carga optimizados. Esto lo convierte en uno de los lanzamientos de carreras más atractivos para la consola durante los primeros meses del año.

