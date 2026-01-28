Productora de película de OutRun podría enfrentar cargos por vandalizar Hollywood

Sydney Sweeney se mantiene en la polémica con su nueva campaña publicitaria

El letrero de Hollywood es uno de los principales símbolos de la industria fílmica estadounidense y de aquel país en general. Sin embargo, en algunas ocasiones se ha vandalizado y la más reciente acaba de ocurrir y no lo hizo cualquier persona, sino la productora de la película de OutRun.

Hace 1 año, SEGA dio a conocer que su franquicia olvidada OutRun daría el salto al cine y lo haría de la mano de varios cineastas, entre los cuales destacaba Sydney Sweeney en un rol de productora.

Sydney Sweeney vandalizó Hollywood

Desde entonces, la actriz ha lanzado varios proyectos como la venta de jabones con su agua de baño. El siguiente llamó la atención todavía más porque involucró el vandalismo del letrero de Hollywood, en Los Ángeles, California, con sostenes.

En la evidencia en video, se puede ver a la actriz colgando los sujetadores en todo el letrero con ayuda de algunas personas de su equipo de producción el pasado 22 de enero.

No fue sino hasta hoy que Sweeney hizo público el video para revelar que se trató de una campaña promocional su marca de lencería SYRN, de la cual Jeff Bezos (Amazon) es uno de los inversionistas.

Entérate: SEGA anticipa anuncio de Persona.

Aunque el acto hubiera sido más interesante con Sweeney exhibiendo ejemplares de la marca, la actriz se vistió adecuadamente para la ocasión con conjunto negro con todo y capucha y gorra en compañía de unas cuantas personas más, que hicieron las veces de cómplices ya sea ayudándole con la filmación o el acto mismo.

Después de perpetrar el acto vandálico, los sostenes con el que cubrieron el letrero se retiraron a excepción de unos cuantos.

De acuerdo con los detalles (vía TMZ), el equipo de producción de Sydney Sweeney habría recibido un permiso por parte de FilmLA, pero no así el de Cámara de Comercio de Hollywood que les permitiera grabar y usar el material con fines comerciales.

Hasta el momento, no se sabe que la actriz esté enfrentando cargos por esta campaña publicitaria.

“Todavía estamos investigando como y bajo qué autoridad (si la hubo) la producción de Sweeney accedió al sitio del letrero”, expresó la Cámara de Comercio de Hollywood (vía TMZ).

Internet criticó campaña de Sydney Sweeney

No es la primera vez que Sydney Sweeney polariza con sus acciones. Muchos internautas la criticaron por usar su plataforma y alcance para llevar a cabo actos como estos cuando en Estados Unidos hay asuntos muy delicados y urgentes que ocurren en aquel país en este momento.

Por otro lado hay precedentes de este tipo de vandalismo. Daniel Finegood alteró el famoso letrero para que se leyera “Hollyweed“. A manera de tributo 10 años después de su fallecimiento, Zach Fernandez replicó el acto en 2017 argumentando que era parte de un proyecto de arte para la escuela para conmemorar la legalización de esa droga en California.

El joven estadounidense, sin embargo, enfrentó los cargos correspondientes, que incluyeron el pago de fianza y horas de trabajo comunitario. Y ahora que ocurrió el escándalo de Sweeney espera que se le reprima de igual manera, pues de lo contrario sería un mal ejemplo y se exhibiría doble estándar de las autoridades en aquel país.

“Lo mío fue una intervención artística y un comentario cultural. El suyo fue una campaña promocional de una marca”, comentó el estadounidense reiterando que se sometió a un castigo por sus actos.

Por si te lo perdiste: SEGA tuvo colaboración con Godzilla.

Sydney Sweeney cometió actos vandálicos para promocionar su marca de brasieres (imagen: Sydney Sweeney, SEGA, LEVEL UP)

¿Y la película de OutRun que produce Sydney Sweeney?

SYRN, siglas para “Seductora, Romántica, Juguetona y Cómoda” en inglés, es la nueva empresa de Sweeney y se espera que comience a vender producto el próximo 28 de enero.

Ya está disponible la página en línea oficial, a la que se puede ingresar únicamente para registrar su interés, pues todavía no hay a la venta modelo alguno.

En cuanto a la película de OuRun, SEGA hizo el anuncio en abril de 2025 y se confirmó igualmente la participación de Sydney Sweeney como productora del proyecto.

No obstante, desde entonces no ha habido actualización por parte de los involucrados y todavía no hay fecha ni ventana tentativa para su estreno.

¿Qué opinas de la campaña publicitaria de Sydney Sweeney? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con SEGA si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7