Shigeru Miyamoto quiere que este detalle de Super Mario Galaxy: La Película sea canon en los próximos juegos de Nintendo

Super Mario Galaxy: La Película es una carta de amor para los jugadores que crecieron con los títulos de Nintendo. Para Shigeru Miyamoto, la cinta es más que un festín de referencias a su popular franquicia, pues también fue la oportunidad para explorar nuevos horizontes narrativos para Mario y compañía.

El legendario desarrollador japonés quiere que un detalle de Super Mario Galaxy: La Película se convierta en canon en los próximos juegos de la saga. Al menos, así lo sugirió en una entrevista reciente, donde habló sobre la historia de origen de Peach y su relación con Rosalina, uno de los nuevos personajes que se unió al universo cinematográfico de Nintendo.

Video relacionado: Nintendo Switch 2 es la consola más vendida pero… ¿durará?

A Shigeru Miyamoto le gustó la historia de origen de Peach y quiere que sea canon

En cuestión de días, Super Mario Galaxy: La Película se convirtió en una de las cintas más taquilleras en lo que va de 2026. Su éxito no fue del todo una sorpresa, pues su primera entrega también tuvo una excelente recepción en los cines de todo el mundo. A pesar de que la crítica especializada no tuvo piedad con la secuela, los fans de Nintendo quedaron más que satisfechos con los resultados.

Shigeru Miyamoto también está satisfecho con los logros de la nueva cinta, que recibirá otro impulso en taquilla con su próximo estreno en Japón. Considera que ambas películas han servido no sólo para llegar a nuevas audiencias, sino también para expandir la historia de los personajes más icónicos de Super Mario Bros.

El creador de la franquicia quedó fascinado con la historia de origen de Peach que se presenta en Super Mario Galaxy: La Película. Le gustó tanto que quiere conservarla en futuros juegos de la franquicia. Sin caer en spoilers, la cinta revela de dónde proviene el personaje y cuál es su relación con Rosalina.

La historia de Peach se oficializará en próximos juegos

Durante años, los fans especularon sobre los orígenes de Peach, quien está en la lista de personajes más icónicos de Nintendo. Hace tiempo, Miyamoto explicó que no detallar la historia de fondo de sus personajes le ayudaba a tener mayor libertad creativa. Temía que profundizar en sus historias se convirtiera en una limitación para Nintendo y sus juegos.

“Como no sabemos qué tipo de juego haremos después, tener demasiadas opciones de configuración de personajes puede convertirse en una limitación. No me importa estar limitado por las mecánicas de juego, pero no quiero estar limitado por haber creado una historia, que ha sido la razón por la que no he hecho películas durante muchos años. Hasta que hicimos esta película, no habíamos decidido el origen de los personajes, pero ahora que la hemos hecho, nos ha resultado divertido desarrollarlos de diversas maneras. Por lo tanto, queremos ser lo más fieles posible a los escenarios creados en la película en los futuros juegos.”

Un éxito en taquilla que abre las puertas a una tercera entrega

Super Mario Galaxy: La Película reventó la taquilla internacional y ya es uno de los lanzamientos más exitosos de 2026. Recaudó $34.5 millones de dólares en Estados Unidos y otros $33.9 millones de dólares en el resto del mundo durante su primer día en cartelera. Para su segundo fin de semana, ya había superado la barrera de los $629 millones y, actualmente, suma la increíble cantidad de $752.7 millones de dólares a nivel mundial.

Es muy probable que, con su estreno en Japón, la cinta protagonizada por Chris Pratt, Jack Black, Brie Larson, Charlie Day y Anya Taylor-Joy avance de forma muy favorable en su carrera por alcanzar los $1000 millones de dólares. Su éxito innegable abre las puertas a una tercera entrega de la franquicia.

De hecho, Jack Black sugirió que la tercera cinta es una realidad y que llegará en algún momento de 2029. También hay reportes sobre una posible adaptación Luigi’s Mansion, otra popular franquicia de Nintendo que podría conquistar la taquilla en unos años.

La nueva cinta de Nintendo hizo historia en los cines de todo el mundo

En esta página encontrarás más noticias relacionadas con Nintendo.

Video relacionado: Esclavizado de por vida por Nintendo

Fuente