Tras el éxito histórico de Super Mario Galaxy: La Película, Nintendo querría hacer una adaptación de Luigi’s Mansion

Super Mario Galaxy: La Película es fácilmente uno de los estrenos más controvertidos y divisivos de la primera mitad de 2026, pero algo ya es una certeza: es un éxito rotundo en la taquilla mundial. Tras este triunfo histórico, parece que Nintendo está interesado en expandir su universo cinematográfico, y Luigi’s Mansion podría ser una […]

Super Mario Galaxy: La Película es fácilmente uno de los estrenos más controvertidos y divisivos de la primera mitad de 2026, pero algo ya es una certeza: es un éxito rotundo en la taquilla mundial. Tras este triunfo histórico, parece que Nintendo está interesado en expandir su universo cinematográfico, y Luigi’s Mansion podría ser una opción.

Se sabe que la compañía japonesa unió fuerzas con Sony Pictures, Arad Productions y OddBall Entertainment para desarrollar una adaptación para cines de The Legend of Zelda. Debido a que es un proyecto live-action, parece que no tendrá una relación directa con los largometrajes animados de Illumination.

Fuera de esa producción, se desconoce cuáles son los planes de Nintendo en lo que respecta a futuras películas. Un reconocido informante indicó que, según sus fuentes, la subserie Luigi’s Mansion podría ser la siguiente en dar el salto a la gran pantalla.

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Nintendo consideraría hacer una película de Luigi’s Mansion

Super Mario Bros. La Película generó más de $1300 millones de dólares por su paso en cines durante 2023, mientras que su secuela va por el mismo camino y ya se acerca lentamente a los $400 millones de dólares en la recaudación mundial. Curiosamente, ambos proyectos recibieron críticas muy negativas por parte de los expertos.

A pesar de la recepción poco favorable de los especialistas, los filmes animados fueron del agrado de los fanáticos de la franquicia y el público general. Motivado por estos éxitos multimillonarios, parece que Nintendo ya trabaja en sus siguientes proyectos cinematográficos.

En una publicación en redes sociales, el informante Shpeshal Nick aseguró que la compañía japonesa ya puso en marcha múltiples proyectos. De acuerdo con sus fuentes, actualmente se considera la posibilidad de presentar una película de Luigi’s Mansion, la popular subserie de terror que nació en la generación de GameCube.

Nintendo podría considerar hacer una adaptación de Luigi’s Mansion tras el éxito de Super Mario Galaxy: La Película

“El éxito de las películas de Mario debería tener un gran impacto en Nintendo. Por lo que he oído, hay muchos proyectos en marcha; no puedo hablar de todo todavía, pero, por ejemplo, se considera presentar una propuesta para un filme de Luigi’s Mansion”, comentó el insider en su post.

Se desconoce cuáles son las supuestas producciones que Shpeshal Nick no pudo mencionar; sin embargo, rumores anteriores señalaron que la compañía buscaría llevar a Donkey Kong al cine, lo que tiene sentido al recordar que este personaje protagonizó uno de los lanzamientos iniciales más importantes de Switch 2 en 2025.

Por otra parte, Shigeru Miyamoto confesó que le gustaría ver una adaptación de Pikmin, una de sus franquicias preferidas. Justamente, pudimos ver a los personajes de esa serie en Super Mario Galaxy: La Película en una breve escena en la que también aparece Fox McCloud de Star Fox.

Actor quiere que haya una adaptación de Luigi’s Mansion

En un informe financiero de 2025, Nintendo confirmó que prepara más películas de sus franquicias, sin brindar más detalles al respecto. La intención es expandir su negocio cinematográfico luego del estreno de la adaptación live-action de The Legend of Zelda, que llegará a las salas el 7 de mayo de 2027.

Aunque parece que no habrá un largometraje de Super Smash Bros., los fanáticos deberían esperar el futuro con ilusión. Se desconoce si Luigi’s Mansion realmente podría tener su propia cinta, pero el actor que interpretó al personaje en ambas películas animadas de Illumination ya levantó la mano para participar en dicho proyecto.

En específico, Charlie Day dijo que el juego de terror es “muy divertido” y que Nintendo debería hacer realidad una adaptación que incluya pequeños jumpscares. Keegan-Michael Key, actor y comediante que da vida a Toad, apoyó la propuesta. De igual forma, Anya Taylor-Joy, voz de la Princesa Peach, se mostró a favor de la idea.

Charlie Day, voz del hermano de Mario, quiere que haya una película de Luigi’s Mansion

Las afirmaciones de Shpeshal Nick aún no están confirmadas, así que debemos tomarlas con pinzas. Con un poco de suerte, los fanáticos podrán ver Luigi’s Mansion en los cines en un futuro cercano.

Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver una adaptación de la franquicia? Déjanos leerte en los comentarios.

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