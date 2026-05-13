Silent Hill f y Silent Hill 2 logran importantes metas con millones de copias vendidas y jugadores: la franquicia de horror de Konami está más viva que nunca

Hace unos años, los fans de Silent Hill pensaron que todo estaba dicho para la franquicia de horror de Konami. La compañía japonesa diversificó sus negocios y el gaming perdió importancia. Relanzamientos o nuevas entregas parecían algo imposible, pero la realidad fue diferente. La saga regresó con nuevos proyectos que convencieron a la crítica y ya tienen impacto en el mercado.

Se sabe que la IP jamás ha sido un hit en ventas, pero las cifras que recién se revelaron muestran que vive, quizá, su mejor momento histórico en cuanto a copias vendidas y jugadores.

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Silent Hill f ya vendió más de 2 millones de copias

Por medio de un comunicado, Konami actualizó los resultados de las entregas más recientes de su franquicia de horror psicológico Silent Hill. Primero, vamos con Silent Hill f, el debut más reciente.

De acuerdo con la compañía japonesa, el juego desarrollado por NeoBards Entertainment ya vendió más de 2 millones de copias. El resultado es positivo pues se trata de la primera historia original de la saga en muchos años, además de que por primera vez movió el escenario y sus eventos fuera de la tradicional ciudad de Estados Unidos.

Durante una versión del Japón rural de la década de los 60, la estudiante Hinako Shimizu, originaria del pueblo de Ebisugaoka, trata de liberarse de su dolor y traumas internos causados por familia y amigos. Su casa, escuela y los lugares que conoce de toda la vida quedan cubiertos por una espesa niebla y sus caminos quedan atrapados por la flor de cerezo.

Pese a la incertidumbre por el cambio de escenario y época, la historia escrita por Ryukishi07, los personajes diseñados por Kera y la música compuesta por Akira Yamaoka resultaron en una obra a la altura.

Cabe señalar que vender más de 2 millones de copias es un hito para Silent Hill. La IP nunca destacó por sus ventas y hasta antes de su regreso, todos los lanzamientos juntos sumaban, apenas, 9 millones de copias vendidas. Hoy, la realidad es diferente y las 2 principales entregas que se lanzaron en años recientes tienen grandes resultados.

El remake de Silent Hill 2 supera 6 millones de jugadores

Por otra parte, el remake de Silent Hill 2, desarrollada por Bloober Team, ya superó 6 millones de jugadores a nivel mundial. Este proyecto marcó el regreso en forma de la saga de horror y tomó la que muchos consideran como la mejor entrega de la franquicia.

Tras un periodo de exclusividad en PS5, este juego está disponible también en Xbox Series X|S, Steam, GOG y Epic Games Store. La meta que logró recientemente confirma que la IP vive un gran momento.

Son millones de jugadores los que experimentaron la historia de James Sunderland y su descenso a la locura por el remordimiento de lo que pasó con su esposa.

Actualmente, Bloober Team trabaja en el remake del primer juego, el cual debutó en PlayStation en 1999 y se convirtió en un clásico de todos los tiempos.

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