Solo 1 exclusivo de PlayStation alcanzó el Top 10 de descargas en PS5 durante 2025: los videojuegos deportivos dominaron en la tienda de Sony

Parte importante del éxito de PlayStation desde la era del PS4 y actualmente con el PS5 es que se trata de la plataforma favorita de los fans de ciertas franquicias. Las IP deportivas son un hit en las consolas de Sony, igual con sagas tales como Call of Duty y Grand Theft Auto. Es por eso que mes con mes y año con año se confirma que son esos los videojuegos que dominan en la tienda de la compañía japonesa y 2025 no fue la excepción. Si preguntas sobre los exclusivos, solo uno de ellos se pudo meter en puestos relevantes en Estados Unidos, Canadá y Europa.

Ghost of Yōtei sacó la casta por PlayStation Studios

Los juegos deportivos dominaron la PlayStation Store durante 2025

PlayStation compartió en su blog oficial la lista con los videojuegos más descargados de 2025 en la PlayStation Store. La información incluye resultados de EUA, Canadá y la Unión Europea, mercados muy importantes.

En el caso de Norteamérica, el juego más descargado fue NBA 2K26. Nada extraño pues la franquicia de 2K Sports y Visual Concepts lidera cada año en la plataforma de Sony.

El segundo lugar fue para Battlefield 6, un excelente regreso de la franquicia de EA y DICE que vivió malos años y sucumbió ante Call of Duty. Ya que hablamos de la IP de Activision, el preferido de los jugadores de PS5 fue Black Ops 7 que sí alcanzó un lugar en el Top 10.

Si preguntas por los juegos de PlayStation Studios, Ghost of Yōtei se colocó en la novena posición, seguido por MLB: The Show, juego de SIE San Diego, que quedó en el décimo lugar. Lo que es un hecho es que los títulos de deportes siguen siendo los más vendidos y descargados en la consola japonesa.

A continuación, te compartimos la lista de los videojuegos más descargados para PS5 en la PS Store de EUA y Canadá durante 2025:

NBA 2K26

Battlefield 6

Grand Theft Auto V

EA SPORTS College Football 26

EA SPORTS Madden NFL 26

Minecraft

Call of Duty: Black Ops 7

ARC Raiders

Ghost of Yōtei

MLB The Show 25

NBA 2K26 es la sensación en EUA para los jugadores de PS5

El mercado europeo tiene sus diferencias, pero la tendencia es la misma

Sony también compartió la lista de los juegos más descargados de la PS Store en Europa y aunque este mercado tiene sus ligeras diferencias, el resultado general es el mismo.

Al ser tierra de fútbol, EA Sports FC 26 fue el líder. De hecho, su antecesor, FC 25, también alcanzó un lugar en el Top 10. Por otra parte, destaca la presencia de Forza Horizon 5 en el cuarto puesto.

Lamentablemente para los fans de los exclusivos de Sony, ninguna entrega alcanzó un lugar en el Top 10 y en este caso, Ghost of Yōtei llegó hasta el onceavo puesto.

Conoce los juegos más descargados del año en la PS Store de Europa:

EA Sports FC 26

Grand Theft Auto V

EA Sports FC 25

Forza Horizon 5

Battlefield 6

Minecraft

Call of Duty: Black Ops 7

Assassin’s Creed Shadows

ARC Raiders

Clair Obscur: Expedition 33

Europa, tierra de fútbol, es liderada por EA Sports FC

