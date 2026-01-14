Fable llegará a PlayStation 5 el mismo día que lo hará en Xbox y PC, según acertado informante

La lista de juegos que Xbox prepara para los próximos meses está liderada por varios juegos, entre los que destaca Fable. La espera para jugar esta nueva entrega de la serie fantástica ha sido algo larga, pero la espera valdría la pena y mejor aún para los fans de PlayStation, puesto que podrían disfrutarlo en su sistema al mismo tiempo que los jugadores de Xbox y PC.

La estrategia multiplataforma de Xbox ha quedado clara, por lo que muchos esperan que sus próximos proyectos lleguen a otras consolas sin mucho retraso o incluso gozar un lanzamiento simultáneo.

Precisamente el próximo Developer_Direct de Xbox tendrá novedades de Beast of Reincarnation, Forza Horizon 6 y Fable, y de este último podría confirmarse su llegada a PlayStation 5 en día 1.

¿Fablellegará a PlayStation 5 al mismo tiempo que a Xbox?

Tomando en cuenta los múltiples rumores en torno a su desarrollo, para muchos es casi un hecho que el nuevo Fable llegará a PlayStation 5. No obstante, algo de lo que todavía no se había hablado es sobre el lanzamiento de esta hipotética versión.

De cara al primer evento de Xbox en 2026, Andy Robinson, editor de Video Games Chronicle, apareció en un podcast para mencionar que “Fable es día 1 [en PlayStation 5]” y que podrá disfrutarse entonces al mismo tiempo que en consolas Xbox y PC.

Entérate: ¿port de Fable para PlayStation 5 ocasionó retraso?

A diferencia de Forza Horizon 6, Fable llegaría a PlayStation 5 con lanzamiento simultáneo

Según la información que le han proporcionado sus fuentes, Robinson revela que Playground Games tenido el PlayStation 5 como plataforma objetivo, razón por la que espera que debute simultáneamente en los 3 sistemas.

De acuerdo con Robinson, la historia de Fable será diferente a la del port de Forza Horizon 6, que no se anunció junto con las versiones de Xbox Series X|S y PC el año pasado porque todavía no estaba lista, de acuerdo con su informante con conocimiento en la materia.

Nuevo Fable llegaría a PlayStation 5 y Xbox simultáneamente (imagen: Xbox)

El también periodista recuerda además que como cualquier plan de esta clase todo puede cambiar en el último momento y de la misma manera te recomendamos tomar esta información como algo extraoficial.

Xbox anunció el nuevo Fable en el lejano 2020, por lo que la espera ha sido larga y se ha extendido, puesto que originalmente la compañía anticipó que el título llegaría en 2025, pero precisamente el año pasado se reveló un retraso que llevaría su lanzamiento hasta 2026.

El próximo 22 de enero Xbox compartirá más información sobre Fable en el Developer_Direct.

Por si te lo perdiste: Xbox prepara un juego sorpresa para su próximo evento.

¿Jugarás Fable en Xbox o lo harás en PlayStation 5 o PC? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Xbox si visitas esta página.

Video relacionado

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2, 3