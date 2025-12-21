Sony invierte millonada en Peanuts: Snoopy, Charlie Brown y la pandilla le pertenecen a la compañía japonesa

Una de las franquicias más longevas del entretenimiento es Peanuts. Hace apenas unas semanas la franquicia multimedia que tuvo su origen en los cómics de la mano de Charles M. Schulz celebraba su 75.º aniversario y ahora sabemos que le pertenecerá a la reconocida compañía japonesa Sony.

Este fin de semana, Sony Group Corporation anunció que a través de sus 2 subsidiarias Sony Music Entertainment Japan y Sony Pictures Entertainment añadirán a su lista de propiedades a Peanuts, la franquicia clásica cuyo origen data de 1950.

Sony es dueña de Peanuts

Esto fue posible gracias a que ambas entidades fimaron un acuerdo para adquirir más acciones de Peanuts Holdings, precisamente 41% de las acciones que la compañía canadiense WildBrain tenía en Peanuts Holdings por $630 MCAD, aproximadamente $457 MDD ($8.24 MMDP).

Con esto, Sony incrementa su participación accionaria en Peanuts Holdings lo suficiente para ser la accionista mayoritaria, lo cual le da control sobre la compañía.

Peanuts es subsidiaria de Sony tras inversión millonaria (imagen: Peanuts, Sony, LEVEL UP)

Sony Music Entertainment Japan ya tenía 39% de las acciones de Peanuts Holdings, lo que quiere decir que de manera indirecta Sony posee ahora 80% de las acciones de la compañía, lo cual la convertirá en una subsidiaria de la empresa japonesa, incluyendo Peanuts Worldwide, responsable de los acuerdos, mercadeo y derechos de autor de la franquicia en todo el mundo. El restante 20% de las acciones de Peanut Holdings pertenecerá a los familiares de Charles M. Schulz, creador de la franquicia.

“Desde que adquirió una participación en Peanuts Holdings LLC en 2018, Sony Music Entertainment Japan, como propietario de propiedad intelectual de Peanuts, reconocida como IP de clase mundial, se ha centrado en expandir el negocio de propiedad intelectual Peanuts y fortalecer la marca, manteniendo y construyendo aún más una relación positiva con la familia Schulz. Sony Music Entertainment Japan pretende seguir utilizando su experiencia en el negocio de los personajes y la amplia red del Sony Group para impulsar un mayor crecimiento del negocio de IP de Peanuts y mejorar el valor de la marca”, se lee en el comunicado de prensa.

