Sony invita a los usuarios de PS4 a comprar un PS5 para jugar GTA VI; analista cree que los fans se llevarán una sorpresa con el precio de la consola

Millones de jugadores están a la espera de GTA VI, uno de los títulos más esperados de toda la historia. La cuenta regresiva para su estreno ya inició y, al parecer, no habrá más retrasos. Debido a que el título sólo estará disponible para PS5 y Xbox Series X|S, muchos jugadores piensan seriamente dar por fin el salto a la actual generación.

Sony ya está aprovechando el enorme hype que hay por el juego para impulsar sus ventas. Diversos usuarios de PS4 han recibido correos electrónicos donde se les invita a adquirir un PS5 y así poder disfrutar el título de Rockstar Games el próximo 19 de noviembre.

Poco antes del inicio de esta peculiar campaña de marketing, un reputado analista habló sobre el inminente estreno de GTA VI. Cree que muchos jugadores se llevarán una sorpresa cuando se enteren que el PS5 es un hardware bastante costoso luego de los aumentos de precio.

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Sony usa GTA VI para convencer a los jugadores de dar el salto a PS5

Analistas pronostican que GTA VI impulsará las ventas de hardware de manera muy importante. Es algo sencillo de intuir, pues el juego de Rockstar Games reventará el mercado y venderá millones de copias en cuestión de días. Por otro lado, las estadísticas confirman que muchos jugadores aún no ha dado el salto a las consolas de actual generación, pero la nueva entrega de la saga es el pretexto perfecto para hacerlo.

Expertos creen que el PS5 será el hardware que más se beneficiará con el estreno del juego. Fuentes aseguran que Microsoft no tendrá stock suficiente de Xbox Series X|S para vender y cumplir la demanda ante la llegada de GTA VI. Mientras tanto, Sony ya está preparando su trinchera, pues intenta convencer a los usuarios de PS4 de invertir en un PS5.

La compañía envió correos electrónicos a los jugadores activos de GTA V en PS4 y a todos los usuarios de la consola que tienen GTA VI en su lista de deseos. Les recomienda adquirir un PS5 en los próximos meses para poder disfrutar el nuevo juego de Rockstar. El mensaje incluye un código QR que redirige a tiendas para comprar la consola antes del 19 de noviembre.

“Consigue un PlayStation 5 hoy mismo para estar preparado para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI el 19 de noviembre de 2026″.

Sony intenta convencer a los jugadores de comprar un PS5 con el hype por GTA VI

El precio de PS5 será una barrera para los jugadores interesados en el título de Rockstar

La crisis de memoria, la inflación y otros factores económicos han obligado a todas las compañías a subir el precio de sus consolas. Sony no es una excepción, pues PS5 es ahora mucho más caro que al inicio de la generación. La consola base con unidad de disco se vende por $649 USD, mientras que el PS5 Pro cuesta $899 USD.

Mat Piscatella, analista de Circana, cree que muchos jugadores casuales se llevarán una desagradable sorpresa cuando se enteren de los nuevos precios de PS5. Piensa que muchos apostarán por la consola de Sony, sobre todo por el modelo Pro, para disfrutar GTA VI. Sin embargo, más de uno se quedará perplejo cuando sepa lo costoso que es el sistema. El analista advirtió que podría haber más aumentos de precio, así que la sorpresa podría ser mayor para los jugadores.

“Esa gente que no presta mucha atención, que ha oído que GTA VI está por llegar, pero que no está muy al tanto. Son muchos, ¿sabes? ‘Oh, GTA VI sale en noviembre’. La gente aparece y dice: ‘¡Oh, por fin ha salido GTA VI! Voy a comprarme una consola de $1000 USD’. Va a ser un shock para mucha gente. Y sí, dije $1000 USD porque ya doy por hecho que habrá más subidas de precio. Espero que no. No digo que vaya a ser así, pero es posible”.

El título más esperado de la historia llegará en medio de una oleada de subidas de precio

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