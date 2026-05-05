GTA VI debutará este año, pero Microsoft “no tendrá stock de Xbox Series X|S para vender”, asegura fuente confiable

Periodista sugirió que las consola de Xbox no se beneficiarán del impulso que ofrecerá el juego de Rockstar

Los próximos meses serán clave para el mercado de consolas, pues una auténtica bomba caerá en la industria: GTA VI. El juego de Rockstar Games promete impulsar las ventas de hardware, así que seguramente Sony ya se está frotando las manos. En teoría, Microsoft también debería esperar con ansias el título, pues representa una oportunidad para que Xbox Series X|S recuperen algo de terreno frente a PS5.

El negocio de consolas de Xbox sigue en picada y registra pérdidas importantes cada trimestre. Por ello, la llegada de GTA VI es un rayo de esperanza. Sin embargo, una fuente confiable asegura que Microsoft no tendrá stock de Xbox Series X|S para vender cuando el esperado título ya está disponible.

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Xbox Series X|S no se beneficiarían del impulso de GTA VI

La estrategia multiplataforma de Xbox representó un golpe muy fuerte para su negocio de consolas. Las ventas de Xbox Series X|S se estancaron rápidamente, lo que provocó que PS5 vendiera más del doble. Los aumentos de precio y campañas como “This is an Xbox” enterraron el interés que había por los sistemas.

El plan de Microsoft no ayudó mucho, pues su hardware empezó a escasear en diversas cadenas minoristas. Reportes afirman que la empresa no se preparó para hacer frente a la crisis de memoria, lo que provocó que Xbox Series X|S sean difíciles de encontrar en algunas regiones. Sin duda, GTA VI impulsará las ventas de consolas, pero parece que el más beneficiado será Sony y el PS5.

Jez Corden, periodista de Windows Central, habló recientemente sobre los problemas que enfrentará Asha Sharma para fortalecer a Xbox. Considera que su mayor reto será superar las exigencias de Microsoft y encontrar un punto de equilibrio para construir el futuro de la marca. En su articulo, revela que el gigante tecnológico sacrificó su stock de consolas para alcanzar sus “métricas de rentabilidad”.

Las ventas de consolas de Xbox se desploman cada trimestre

El periodista asegura que aún existe demanda por Xbox Series X|S; sin embargo, no hay unidades para vender en las tiendas, pues el stock no se está acumulando. Señala que Microsoft simplemente no tiene las unidades necesarias para cubrir dicha demanda y, mucho menos, para aprovechar el golpe de efecto que será GTA VI.

“En el año de Grand Theft Auto VI, Microsoft no tendrá stock de Xbox Series X|S para vender. La memoria ya fue adquirida por PlayStation y otras empresas que piensan anualmente en lugar de trimestralmente. Y a medida que la IA continúa reduciendo drásticamente el inventario de memoria, la nueva dirección de Xbox no puede hacer absolutamente nada al respecto”.

Corden afirma que la gestión de Satya Nadella tiene una filosofía de ahorrar en el presente, pero que eso genera crisis en el futuro. Xbox siguió esta estrategia al no anticiparse a la crisis de memoria y planear una estrategia para impulsar sus ventas de consolas con el juego de Rockstar.

¿Xbox dejará pasar la oportunidad de impulsar su negocio de consolas?

Analistas como Mat Piscatella creen que Microsoft tiene una oportunidad de oro con GTA VI. En marzo del año pasado, afirmó que el juego de Rockstar es tan importante que tiene el poder de salvar la generación de Xbox Series X|S. Por su parte, Rhys Elliott, analista de la firma MIDiA Research, cree que sería una genial idea vender un bundle con el juego y la consola menos potente.

“Podría resultar rentable para Xbox hacer un importante impulso a la Series S y venderla junto con GTA VI, como un último hurra para esta generación”.

Hay pistas que sugieren que Microsoft en realidad sí se alistó para el lanzamiento. De acuerdo con un reporte de Reuters, EV Foxconn, filial del fabricante de Taiwán, se preparó desde finales del año pasado para fabricar millones de dispositivos, incluyendo hardware relacionado con Xbox. Sin embargo, diversas fuentes y jugadores han reportado que cada vez es más difícil encontrar unidades de Xbox Series X|S en las grandes cadenas minoristas.

El título de Rockstar representaría el último impulso para Series X|S

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