Speedball vuelve con todo y confirma su lanzamiento completo este mes en consolas y PC

El clásico arcade deportivo de Bitmap Brothers deja el Acceso Anticipado y apuesta por acción rápida, violencia futurista y muchas mejoras jugables.

Después de varios meses afinando su propuesta, Speedball por fin está listo para dar el siguiente paso. El juego arcade deportivo desarrollado por Rebellion Developments dejará el Acceso Anticipado y llegará en su versión 1.0 muy pronto.

Ahora, el lanzamiento completo de Speedball está programado para el 27 de enero. Ese día estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam. Este regreso revive la mítica franquicia de Bitmap Brothers, que debutó originalmente en 1988. La acción se traslada al año 2138, en un futuro dominado por corporaciones y espectáculos extremos.

Speedball presenta un deporte brutal donde equipos con mejoras cibernéticas se enfrentan en arenas llenas de trampas. Los partidos apuestan por ritmo acelerado, golpes espectaculares y jugadas que cambian en segundos.

¿Qué es Speedball?

Esta es una propuesta arcade que mezcla deporte, acción y estrategia de gestión. Cada partido exige dominar pases rápidos, tiros precisos y una buena coordinación del equipo. Las arenas juegan un papel clave gracias a obstáculos y habilidades especiales. Lanzallamas, rieles, trampas dinámicas y zonas peligrosas pueden cambiar el rumbo del encuentro.

El juego también incluye la Slam Cam, una cámara lenta que resalta las tacleadas más brutales. Todo se apoya en un estilo visual mejorado y efectos llamativos en los impactos.

Todo lo que llega con la versión 1.0

Durante el Acceso Anticipado, Rebellion trabajó en varias mejoras importantes. La versión final incluye un nuevo modo Liga con 10 equipos compitiendo durante una temporada completa.

También se agregó un sistema de tutoriales pensado para nuevos jugadores. Ahora existen versiones Brutal de las arenas, junto a sus variantes estándar. La jugabilidad recibió ajustes en velocidad, tiros, porteros e inteligencia artificial. Se sumaron 8 arenas nuevas y más opciones de armaduras y colores para los equipos.

Speedball también permite jugar contra la IA, en línea o en multijugador local. La idea es ofrecer partidas rápidas, intensas y fáciles de entender, pero difíciles de dominar.

¿Qué te parece el regreso de Speedball?, ¿le darás una oportunidad cuando llegue a consolas? Cuéntanos en los comentarios.

