Square Enix vuelve a hablar del futuro de Final Fantasy VII en Nintendo Switch 2 y deja claras sus prioridades creativas

El director de la trilogía comparte una visión clara sobre cómo llevar esta historia a la consola híbrida sin perder su esencia ni su impacto jugable.

Desde hace meses, la conversación alrededor de Nintendo Switch 2 gira en torno a su catálogo a largo plazo y el respaldo de grandes editoras. En ese contexto, una reciente entrevista publicada por Nintendo reavivó el interés de los fans de FINAL FANTASY VII. Las palabras del director Naoki Hamaguchi dejaron varias señales importantes sobre el camino que sigue la trilogía remake en la nueva consola.

La charla se centró en el presente y el futuro de la saga, así como en las expectativas de quienes planean jugarla en Nintendo Switch 2, consola disponible desde el 5 de junio de 2025. El enfoque fue claro desde el inicio: coherencia, respeto al jugador y una experiencia compartida entre plataformas.

Final Fantasy VII Rebirth sigue firme en Switch 2

Durante la entrevista, Naoki Hamaguchi confirmó que FINAL FANTASY VII Rebirth se encuentra en desarrollo para Nintendo Switch 2 junto con sus versiones en otras plataformas. El proyecto avanza de forma paralela, sin cambios en su dirección creativa ni en su propuesta jugable.

El director explicó que su política personal busca evitar versiones distintas de un mismo juego según el hardware. Esa decisión apunta a ofrecer una experiencia uniforme, clara y directa para todos los jugadores, sin generar dudas sobre qué versión elegir.

La tercera parte también avanza sin cambios de visión

Además de FINAL FANTASY VII Rebirth, Square Enix trabaja activamente en la tercera entrega de la trilogía para Nintendo Switch 2. El desarrollo ocurre al mismo tiempo que en el resto de plataformas, siguiendo los mismos lineamientos creativos y técnicos.

Hamaguchi recalcó que el objetivo principal es mantener intacta la experiencia de juego. La jugabilidad, el ritmo y el diseño se conservan para que la aventura se sienta igual, sin importar dónde se juegue.

Una promesa clara para los jugadores de Nintendo

El mensaje apunta directamente a los fans de Nintendo Switch 2 que esperan sumarse a la saga. La intención es ofrecer una experiencia completa, sin ajustes que afecten la forma en que se juega o se vive la historia.

Con estas declaraciones, Square Enix refuerza su compromiso con la consola y con una de sus franquicias más importantes. La trilogía remake de FINAL FANTASY VII sigue creciendo, ahora con una visión unificada que busca llegar a más jugadores.

¿Te emociona jugar FINAL FANTASY VII Rebirth en Nintendo Switch 2? ¿Crees que la trilogía se sentirá igual de bien en formato híbrido?

