Star Citizen: el modo campaña, Squadron 42, podría debutar en 2026 tras años de desarrollo y cientos de millones de dólares en donaciones

Otra temporada de fiestas con noticias sobre Star Citizen y sus planes “a futuro”. El juego espacial con elementos de ciencia ficción se presentó en 2012 como un proyecto muy ambicioso que requería el apoyo de su comunidad. De acuerdo con estimaciones, está cerca de alcanzar $1000 millones de dólares en donativos y compra de contenido para sus versiones de prueba. ¿Cuándo se verán más resultados? De acuerdo con uno de los responsables, el próximo año podría ver, por fin, el debut de su modo campaña Squadron 42.

Chris Roberts asegura que Squadron 42 debutará en 2026

En su ya tradicional mensaje de fiestas y fin de año, Chris Roberts, diseñador de Star Citizen, reveló detalles sobre el modo historia del juego espacial: Squadron 42.

Por si no lo sabes, el proyecto se divide en Star Citizen, un modo multijugador en línea que promete ser más grande y ambicioso que cualquiera, y el modo campaña Squadron 42.

El componente de historia de este videojuego estaba planeado para debutar en fase Beta en 2020, pero desde entonces han sido retrasos tras retrasos. Sin embargo, el creativo confirmó que la espera llegará pronto a su fin.

Según el creativo, Squadron 42 lleva un buen ritmo de desarrollo y cumplirá con su lanzamiento en Beta en algún momento de 2026. Asimismo, reveló que a diferencia de lo que se manejó en años anteriores, no habrá campaña publicitaria, así que los jugadores tendrán avances de la historia una vez que esté cerca el lanzamiento.

Por otra parte, Chris Roberts mencionó que la campaña de Star Citizen durará más de 40 horas y recordó que se trata de solo una parte enfocada en narrativa del vasto universo que se construye para el juego.

¿Squadron 42 debutará el próximo año?

¿Qué es Star Citizen?

Star Citizen es un videojuego de simulación espacial desarrollado por Cloud Imperium Games y dirigido por Chris Roberts. A 13 años de su presentación e inicio de recaudación de fondos, se considera uno de los proyectos en desarrollo más largos de la historia.

Su concepto es el de un universo en línea que combina exploración espacial, combate, comercio y juego cooperativo. El objetivo es ofrecer una experiencia extremadamente detallada y realista tanto dentro de las naves como en planetas y estaciones espaciales. Su escala contempla también un modo tradicional, Squadron 42, con narrativa y juego para un solo jugador.

A Star Citizen se le conoce por su modelo de financiación poco común. Hasta finales de este año, el proyecto lleva más de 800 millones de dólares, principalmente gracias a las aportaciones directas de los jugadores y a la venta de naves y contenidos digitales. Este modelo permite no depender de un editor tradicional.

Pese a llevar más de una década en desarrollo y no contar aún con una fecha de lanzamiento definitiva, el juego sigue recibiendo actualizaciones constantes y mantiene una comunidad muy activa. Al final, se trata de uno de los proyectos más costosos y polémicos de en la era actual de los videojuegos.

