Star Wars: Galactic Racer es un nuevo juego de carreras de exdesarrolladores de Need for Speed y Burnout

El proyecto de Fuse Games estará disponible para PlayStation 5, PC y Xbox Series X|S en algún momento de 2026

The Game Awards 2025 estuvo repleto de grandes sorpresas. Si bien vimos anuncios de títulos que ya sabíamos que estaban en camino, también pudimos maravillarnos con sorpresas inesperadas. Precisamente, durante los compases finales se mostró un adelanto de Star Wars: Galactic Racer.

Como su nombre indica, este nuevo título es una experiencia de carreras de alta velocidad. Si bien el avance oficial revela pocos detalles sobre la jugabilidad, al menos hay información importante sobre su disponibilidad.

¿Cuándo debutará Star Wars: Galactic Racer?

De acuerdo con la descripción oficial, Star Wars: Galactic Racer es un videojuego de Racing que presentará “carreras de alto riesgo”. Lamentablemente, el adelanto muestra una cinemática, así que no pudimos ver gameplay real. No obstante, hay motivos para estar emocionados.

Este nuevo título es obra de Fuse Games, un estudio fundado por excreativos de Criterion. De hecho, Geoff Keighley confirmó durante el evento en vivo que desarrolladores antiguos de series como Need for Speed y Burnout participaron en la producción.

Star Wars: Galactic Racer llegará a consolas y PC en 2026

Star Wars: Galactic Racer muestra una galaxia que se encuentra en reconstrucción tras la desaparición del Imperio. Esto permite que nazca la Liga Galáctica, un circuito clandestino donde los sindicatos “financian el caos y se forjan los campeones”. El avance permitió ver vehículos y naves icónicos de la franquicia de Disney y LucasGames.

El adelanto termina con la confirmación de la ventana de lanzamiento: 2026; tristemente, no se compartió una fecha más concreta, aunque los jugadores interesados ya pueden agregar este nuevo proyecto a su lista de deseos para obtener más información tan pronto esté disponible.

Al respecto, Star Wars: Galactic Racer debutará para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC vía Steam y la Epic Games Store. A continuación, pueden ver el primer trailer de este proyecto de Fuse Games.

Anuncian otro proyecto de Star Wars en TGA 2025

¿No son fanáticos de las carreras? No se preocupen, pues The Game Awards 2025 también se encargó de contentar a los fanáticos de las experiencias RPG. Durante el evento en vivo, vimos el primer adelanto de Star Wars: Fate of the Old Republic, una experiencia de acción y rol.

Este proyecto es obra de Arcanaut Studios y Lucasfilm Games, y una buena noticia es que Casey Hudson, legendario desarrollador que trabajó en la trilogía de Mass Effect y el Knights of the Old Republic original, está a cargo de esta nueva producción.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas del anuncio de Star Wars: Galactic Racer? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre todos los anuncios de The Game Awards 2025 si das clic aquí.

Fuente