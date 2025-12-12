Revelan Star Wars: Fate of the Old Republic en The Game Awards 2025: ¿de qué tratará y cuándo debutará el nuevo juego de Casey Hudson?

The Game Awards 2025 fin está aquí con muchos anuncios y premios por repartir. El evento de Geoff Keighley prometió importantes revelaciones y atractivos anuncios. El primero de ellos fue nada más y nada menos que un nuevo juego de Star Wars.

La gran sorpresa fue saber que el proyecto está en manos de Casey Hudson, veterano de la industria conocido por su trabajo con la franquicia y con Mass Affect. El título en cuestión es Star Wars: Fate of the Old Republic, juego para un jugador que promete una épica aventura

Star Wars: Fate of the Old Republic fue una de las grandes revelaciones de The Game Awards 2025

Star Wars: Fate of the Old Republic nos pondrá en el papel de un usuario de la Fuerza. Emprenderá un viaje en una galaxia que está por renacer luego del final de la Antigua República. El juego tendrá elementos de acción y rol, enfocados en una experiencia single-player. El juego está en manos de Arcanaut Studios y Lucasfilm Games,

Los desarrolladores son un nuevo estudio fundado por Casey Hudson, director del original Knights of the Old Republic y la trilogía Mass Effect. El título no es una secuela ni una continuación directa de dicha saga, pero mantendrá su legado vivo. Ofrecerá a los fans una historia completamente original, con nuevos personajes.

“Combinando una narrativa innovadora, personajes memorables y un combate trepidante, Star Wars: Fate of the Old Republic te sumergirá en una experiencia inolvidable donde cada decisión profundizará tu viaje hacia la luz… o la oscuridad”.

De acuerdo con Hudson, Star Wars: Fate of the Old Republic es producto de un equipo de talentosos desarrolladores, quienes comparten una visión. El desarrollador recuperará los pilares más fundamentales de la franquicia, “como la narrativa innovadora, los personajes memorables, la jugabilidad desafiante y la inmersión en la galaxia de Star Wars“. Abajo está su primer avance:

¿Cuándo debutará el nuevo juego de Casey Hudson?

Star Wars: Fate of the Old Republic aún no tiene una ventana de lanzamiento. El juego de acción está en sus primeras etapas de desarrollo. Arcanaut Studios y Lucasfilm Games afirmaron que se esforzarán al máximo y aprovecharán décadas de experiencia creativa para ofrecer una experiencia de alta calidad. Hudson afirmó que cumplirán con los estándares que todos esperan.

“Siempre me he esforzado por liderar proyectos muy centrados, con claridad creativa y sintonía en el equipo, y un plan de producción perfectamente organizado. Eso es, en última instancia, lo que permite entregar un juego que cumple con las altas expectativas. Pero lograrlo de forma constante con proyectos grandes y ambiciosos, con exigencias cada vez mayores de alcance y complejidad, ha sido un proceso de aprendizaje y mejora continua, y una obsesión personal para mí”.

