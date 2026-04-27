Steam Machine sigue en el limbo por culpa de la crisis de RAM, y Valve explica por qué no debutará al mismo tiempo que el Steam Controller

El mando ya tiene fecha y precio oficial, pero sigue sin haber novedades sobre la nueva PC de sobremesa de Valve

El año pasado, Valve sorprendió al mundo con el anuncio de su nueva línea de hardware que estará conformada por el Steam Machine, Steam Frame y Steam Controller. Éste último ya tiene fecha de lanzamiento oficial, pero posiblemente el artículo más llamativo de la colección permanece en el limbo.

Por supuesto, hablamos del Steam Machine, una especie de PC de sobremesa que pretende irrumpir en el mercado de consolas tradicionales. Su revelación generó gran entusiasmo entre los entusiastas y curiosos, pero la presentación coincidió con la actual crisis de hardware que todavía azota a la industria tecnológica.

Debido a los centros de datos y las infraestructuras de IA consumen gran parte de los recursos, los fabricantes de memorias RAM y otros componentes clave tienen problemas para satisfacer la alta demanda. Esta situación provocó escasez de inventario y alza en los precios para el mercado de consumo.

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¿Por qué el Steam Controller debutará antes?

El panorama es muy volátil, y tristemente aún no hay novedades significativas sobre el precio y la disponibilidad del Steam Machine. El tema salió a colación una vez más a principios de esta semana a raíz de la revelación oficial de la fecha de estreno del nuevo Steam Controller.

Tras una jornada llena de rumores y especulación, Valve finalmente confirmó que su mando de videojuegos debutará a principios del próximo mes. El dispositivo tendrá un precio de $99 USD, y llegará a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros territorios durante la próxima semana.

Ante los ojos de muchos, este control es el periférico perfecto para acompañar el próximo Steam Machine. Así pues, ¿por qué Valve no lanzó ambos productos al mismo tiempo? La respuesta es sencilla: el Steam Controller no necesita memoria RAM, por lo que carece de sentido retrasar su estreno.

El Steam Controller no necesita RAM y por eso debutará antes que el Steam Machine

“Este modelo no tiene memoria RAM, y para nosotros no es tan complicado empezar a distribuirlo. Estamos preparados. Queríamos acumular existencias para atender a todos los que deseen [adquirirlo] en el lanzamiento, pero es posible que la demanda supere con creces nuestras expectativas”, comentó el ingeniero de hardware Steve Cardinali.

Aunque la crisis tecnológica movió los planes, el técnico de Valve revela que, de hecho, un lanzamiento escalonado estaba en los planes desde el inicio. La única condición fue evitar lanzar el Steam Machine antes que el Steam Controller.

“Desde el principio, todos eran productos diferentes. Siempre pensamos que, obviamente, queríamos que funcionaran bien juntos, especialmente el Steam Machine y Steam Controller, que en muchos sentidos son una pareja perfecta (…) Nunca fue nuestra intención lanzarlos juntos a menos que todo encajara a la perfección”.

Steam Machine sigue en el limbo

Aunque es bueno saber que el lanzamiento del Steam Machine va viento en popa, las preocupaciones en torno al Steam Machine todavía se hacen presentes ante la falta de más información oficial.

Las alarmas se activaron cuando una supuesta filtración reveló que el PC de Valve podría superar los $1000 USD. Poco después, la compañía de Gabe Newell indicó mediante un comunicado oficial que se vio en la necesidad de revisar su calendario de envíos debido a la escasez y los aumentos repentinos.

En una entrevista reciente con IGN con motivo del próximo lanzamiento del Steam Controller, el programador Pierre-Loup Grifais y el ingeniero Steve Cardinali se negaron a compartir nuevos detalles sobre el estado actual del Steam Machine, pero indicaron que, en términos generales, “todo va bien”.

El precio y otros detalles del Steam Machine aún son desconocidos

“No tenemos detalles exactos sobre el cronograma para compartir hoy. Trabajamos arduamente para que salgan al mercado cuanto antes. Creo que pronto tendremos noticias al respecto, pero en general, todo va bien”, comentaron los miembros de Valve. El lanzamiento sigue previsto para 2026.

Pero cuéntanos, ¿esperas con ansias el debut de la nueva plataforma de la compañía? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre el Steam Machine en esta página.

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