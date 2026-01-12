Stellar Blade es un gran éxito, y sus creadores lo celebran con más de $4000 USD en regalos

SHIFT UP obsequió un Apple Watch, pares de AirPords Max y un bono de $3400 USD a los empleados para incentivar el talento y esfuerzo

Stellar Blade estuvo en el ojo del huracán en su lanzamiento inicial a mediados de 2024, pero al final logró sobrellevar las polémicas y convertirse en uno de los lanzamientos destacados de los últimos años. Su éxito comercial y crítico permitió que SHIFT UP se convirtiera en uno de los estudios más importantes de Corea del Sur.

De esta manera, la compañía fundada y dirigida por el artista surcoreano Kim Hyung-tae recibió múltiples reconocimientos en los meses recientes gracias al éxito continúo de la aventura de EVE y la popularidad creciente de los títulos para móviles. Para celebrar el buen rendimiento, el equipo de gerencia tuvo un gran gesto con los empleados.

Estudio de Stellar Blade regala artículos de Apple y dinero a sus empleados

El estudio suele ofrecer regalos al personal para conmemorar el éxito de sus proyectos e incentivar tanto el talento como el esfuerzo de todos los empleados. A principios de 2023, los trabajadores recibieron un iPhone 14 y otros incentivos, mientras que a inicios de 2024 obtuvieron gratis una tarjeta de crédito precargada con aproximadamente $6800 USD.

Tampoco olvidemos que todos los miembros de la plantilla de SHIFT UP recibieron un PlayStation 5 Pro y una bonificación adicional de $3400 USD en 2025. Ese mismo año en junio, la compañía obsequió un Nintendo Switch 2 a los desarrolladores para celebrar las 3 millones de unidades vendidas de Stellar Blade.

En una época en la que las grandes corporaciones de la industria de los videojuegos hacen recortes de personal para ahorrar gastos, este tipo de iniciativas son muy bienvenidas. Según los últimos reportes, el estudio de Kim Hyung-tae volvió a tener un buen gesto con sus trabajadores a principios de 2026.

SHIFT UP, compañía fundada por Kim Hyung-tae, regaló productos de Apple y ofreció bonos con un valor de más de $4000 USD para celebrar el éxito de Stellar Blade

En específico, el estudio detrás de Stellar Blade le dio a cada uno de sus empleados un par de Apple AirPods Max, un Apple Watch y un bono de $3400 USD, lo que da como resultado un regalo con un valor total de más de $4000 USD por trabajador. Los obsequios se ofrecieron a los miembros de SHIFT UP durante una ceremonia especial que tuvo lugar la semana pasada.

El futuro de SHIFT UP luce muy prometedor

Durante el verano de 2024, poco después del lanzamiento del antiguo exclusivo de PlayStation 5, el estudio logró la mayor oferta pública inicial de Corea del Sur para una empresa de videojuegos en aproximadamente 3 años al recaudar $295 millones de dólares en su primer día de cotización. La compañía usará los fondos para ampliar su portafolio.

En ese frente, SHIFT UP trabaja en algunos proyectos interesantes detrás de bambalinas. En noviembre de 2025, anunció una colaboración con Tencent para desarrollar Project Spirits, un título multiplataforma que estará disponible para consolas, dispositivos móviles y PC en una fecha por confirmar.

De igual forma, el estudio confirmó que comenzará con el desarrollo de una secuela de Stellar Blade. Si bien los detalles son muy escasos, el reporte financiero adelanta una ventana de lanzamiento para fines de 2027. El título de ciencia ficción llegó a PC en 2025 con una excelente recepción, lo que le permitió convertirse en el título de Sony Interactive Entertainment con el mejor debut en Steam.

Stellar Blade 2 ya estaría en desarrollo y debutaría en 2027, según informe financiero

Pero cuéntanos, ¿qué opinas del gesto de SHIFT UP? ¿Crees que más compañías deberían hacer iniciativas similares? Déjanos leerte en los comentarios.

