Story of Seasons: Grand Bazaar apunta a nuevas plataformas tras recibir clasificación para PS5 y Xbox Series en Taiwán

El querido simulador de vida y granja podría ampliar su alcance más allá de Nintendo Switch 2, Switch y PC en los próximos meses.

Desde hace años, Story of Seasons se ha ganado un lugar especial entre los fans de los juegos relajados y la vida rural. Cada entrega busca transmitir calma, comunidad y progreso personal. Ahora, una nueva pista sugiere que uno de sus títulos más recientes podría llegar a más jugadores muy pronto.

De acuerdo con el Comité de Clasificación de Juegos Digitales de Taiwán, Story of Seasons: Grand Bazaar recibió evaluación para versiones de PlayStation 5 y Xbox Series. Este registro suele anticipar anuncios oficiales, aunque Marvelous todavía no confirma estos lanzamientos.

Actualmente, Story of Seasons: Grand Bazaar se encuentra disponible en Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC vía Steam. El juego debutó el 27 de agosto y funciona como una versión renovada del clásico título portátil. Desde su estreno, ha sido bien recibido por su enfoque acogedor y sus mejoras visuales.

¿De qué trata Story of Seasons: Grand Bazaar?

La historia invita a dejar atrás la vida agitada de la ciudad para mudarse a Zephyr Town. Este pintoresco lugar es famoso por su bazar, aunque atraviesa una etapa complicada. El jugador recibe una granja y la misión de devolverle la gloria al mercado local.

La jugabilidad gira alrededor del cultivo, la crianza de animales y la creación de productos artesanales. Todo se vende en un puesto propio dentro del bazar semanal. Conforme el negocio crece, se desbloquean nuevos servicios, herramientas y opciones para mejorar la granja.

Uno de los elementos más distintivos es el uso del viento. Las corrientes permiten desplazarse con un planeador, activar molinos y facilitar tareas diarias. Esta mecánica le da identidad al juego y refresca las actividades clásicas del género.

Una versión completa del título

Esta nueva versión también expande el contenido original con un mundo más grande, nuevos personajes y una historia más desarrollada. Por primera vez en la serie, los eventos narrativos cuentan con doblaje completo. El apartado visual luce más colorido y detallado.

La posible llegada a PS5 y Xbox Series ampliaría considerablemente la audiencia del título. Además, consolidaría la estrategia de Marvelous de llevar Story of Seasons a más plataformas. Sólo falta que el anuncio oficial confirme fechas y detalles.

¿Te gustaría ver Story of Seasons: Grand Bazaar en PS5 o Xbox Series? ¿Crees que este tipo de juegos encajan bien en esas consolas? Cuéntanos en los comentarios.

