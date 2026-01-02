Story of Seasons: Grand Bazaar apunta a nuevas plataformas tras recibir clasificación para PS5 y Xbox Series en Taiwán

Story of Seasons: Grand Bazaar apunta a nuevas plataformas tras recibir clasificación para PS5 y Xbox Series en Taiwán

El querido simulador de vida y granja podría ampliar su alcance más allá de Nintendo Switch 2, Switch y PC en los próximos meses.

Por Dan Villalobos el 02 de enero de 2026

Desde hace años, Story of Seasons se ha ganado un lugar especial entre los fans de los juegos relajados y la vida rural. Cada entrega busca transmitir calma, comunidad y progreso personal. Ahora, una nueva pista sugiere que uno de sus títulos más recientes podría llegar a más jugadores muy pronto.

Por si te lo perdiste: Conoce el prometedor calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para 2026

De acuerdo con el Comité de Clasificación de Juegos Digitales de Taiwán, Story of Seasons: Grand Bazaar recibió evaluación para versiones de PlayStation 5 y Xbox Series. Este registro suele anticipar anuncios oficiales, aunque Marvelous todavía no confirma estos lanzamientos.

Actualmente, Story of Seasons: Grand Bazaar se encuentra disponible en Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC vía Steam. El juego debutó el 27 de agosto y funciona como una versión renovada del clásico título portátil. Desde su estreno, ha sido bien recibido por su enfoque acogedor y sus mejoras visuales.

¿De qué trata Story of Seasons: Grand Bazaar?

La historia invita a dejar atrás la vida agitada de la ciudad para mudarse a Zephyr Town. Este pintoresco lugar es famoso por su bazar, aunque atraviesa una etapa complicada. El jugador recibe una granja y la misión de devolverle la gloria al mercado local.

La jugabilidad gira alrededor del cultivo, la crianza de animales y la creación de productos artesanales. Todo se vende en un puesto propio dentro del bazar semanal. Conforme el negocio crece, se desbloquean nuevos servicios, herramientas y opciones para mejorar la granja.

Uno de los elementos más distintivos es el uso del viento. Las corrientes permiten desplazarse con un planeador, activar molinos y facilitar tareas diarias. Esta mecánica le da identidad al juego y refresca las actividades clásicas del género.

Image

Una versión completa del título

Esta nueva versión también expande el contenido original con un mundo más grande, nuevos personajes y una historia más desarrollada. Por primera vez en la serie, los eventos narrativos cuentan con doblaje completo. El apartado visual luce más colorido y detallado.

La posible llegada a PS5 y Xbox Series ampliaría considerablemente la audiencia del título. Además, consolidaría la estrategia de Marvelous de llevar Story of Seasons a más plataformas. Sólo falta que el anuncio oficial confirme fechas y detalles.

¿Te gustaría ver Story of Seasons: Grand Bazaar en PS5 o Xbox Series? ¿Crees que este tipo de juegos encajan bien en esas consolas? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente

Imperdibles de la semana

Contenido recomendado