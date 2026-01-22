Super Mario Bros. Wonder confirma su fecha en Nintendo Switch 2 con un nuevo parque, modos y más sorpresas para jugar en grupo

La aventura en el Reino Flor recibe una edición mejorada que apuesta fuerte por el multijugador, nuevos personajes y contenido pensado para reuniones con amigos.

Nintendo sigue encontrando formas de refrescar sus juegos más exitosos y ahora le toca el turno a Super Mario Bros. Wonder, que regresará con una edición especial pensada para Nintendo Switch 2. La propuesta apunta a algo más que mejoras técnicas, ya que introduce nuevas formas de jugar acompañado y contenido inédito que amplía el Reino Flor.

Esta nueva versión se llamará Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park y llegará el 26 de marzo. El gran atractivo es Bellabel Park, una zona completamente nueva que funciona como punto de reunión para experiencias cooperativas y competitivas, ideales para jugar en familia o con amigos.

Bellabel Park y el enfoque multijugador

Bellabel Park cuenta con 2 plazas principales llenas de atracciones. Aquí los jugadores podrán unir fuerzas o enfrentarse en retos como Fast Cash: Tip Tap’s Coin Spree, donde el objetivo es recolectar la mayor cantidad de monedas, o Knock ‘em Back: Bubble Blaster, centrado en sobrevivir con más vidas que los rivales.

La Local Multiplayer Plaza incluye 17 tipos distintos de atracciones y permite jugar con hasta 3 amigos en la misma consola. Además, el título aprovecha la función GameShare, lo que permite que un solo jugador con el juego lo comparta localmente con otros 3 usuarios.

También se integra la Game Room Plaza, compatible con juego local inalámbrico y online. Cada jugador usa su propia consola y puede competir en su propia pantalla. En este modo, hasta 12 jugadores pueden enfrentarse en 6 atracciones adicionales, lo que convierte a esta edición en una de las más sociales de la franquicia.

Nuevos modos, personajes y desafíos

Entre las novedades destaca el Toad Brigade Training Camp, un conjunto de desafíos basados en cursos del juego principal. Estos se desbloquean conforme avanzas y pueden completarse solo o con hasta 3 jugadores más, con rankings incluidos.

También se suma Assist Mode, ideal para jugadores nuevos, ya que permite recuperarse de caídas sin perder vidas y evitar daño con cualquier personaje. Además, Rosalina llega por primera vez al Reino Flor acompañada de Luma, quien ayuda a derrotar enemigos y recolectar monedas, incluso usando el control tipo mouse de Nintendo Switch 2.

Por si fuera poco, los Koopalings ahora aparecen como enemigos especiales tras robar tesoros de Bellabel Park, activando combates directos cuando los encuentras.

Más accesorios en camino

Junto al lanzamiento llegarán nuevos amiibo de Elephant Mario, Poplin & Prince Florian y Captain Toad & Talking Flower. También se lanzará Talking Flower como producto físico interactivo el 12 de marzo, con funciones que reaccionan al horario y la temperatura.

Quienes ya tengan Super Mario Bros. Wonder en Nintendo Switch 2 podrán comprar un paquete de mejora desde My Nintendo Store y Nintendo eShop.

