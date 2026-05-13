Super Mario Galaxy: La Película acaba de batir otro récord de taquilla, a pesar de las reseñas negativas

La cinta animada de Illumination y Nintendo pisó con fuerza en Japón, pero aún no es el estreno más exitoso del año en aquel país

Super Mario Galaxy: La Película fue un maremoto que sacudió a la industria cinematográfica. Si bien parece que se quedará corta en comparación con la cinta original de 2023, aún mantiene el buen ritmo y ya es uno de los estrenos más exitosos de este año. Y sí, acaba de batir otro récord de taquilla.

El filme inspirado en los videojuegos de Nintendo llegó a las salas de México y el resto de Latinoamérica a principios de abril, junto a Estados Unidos y más países; sin embargo, y tal como suele suceder con la mayoría de las producciones para cines, también tuvo un estreno escalonado.

A pesar de que la película animada de Illumination y Universal Pictures tardó varias semanas en llegar a Japón, tuvo un excelente rendimiento en el país del Sol Naciente y ya alcanzó un importante hito comercial en aquella región.

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Super Mario Galaxy: La Película la rompe en Japón

Actualmente, la cinta protagonizada por Brie Larson, Charlie Day, Chris Pratt, Glen Powell, Jack Black y Anya Taylor-Joy es el estreno de 2026 más taquillero en Estados Unidos hasta la fecha con una recaudación doméstica aproximada de $412 millones de dólares.

El éxito de Super Mario Galaxy: La Película va más allá, pues la agencia japonesa Oricon News dio a conocer que el proyecto de animación acaba de establecer un nuevo récord en tierras niponas.

Aunque la franquicia de Nintendo obviamente es japonesa porque salió de la mente de Shigeru Miyamoyo, el hecho de que el filme se produjera en conjunto con Illumination hace que sea una película estadounidense. Esto significa que, gracias a ese mero tecnicismo, se considera un proyecto extranjero.

Super Mario Galaxy: La Película es un éxito enorme en Japón

Según Oricon News, Super Mario Galaxy: La Película recaudó más de ¥6000 millones de yenes (alrededor de $38 millones de dólares) hasta el 12 de mayo en Japón. Esto supone un récord de taquilla para una producción extranjera estrenada en el año fiscal de 2026. Esto es un logro al recordar que se estrenó hasta el 24 de abril en aquel país.

Eso sí, la cinta dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic ha tenido un mucho mejor desempeño en México, donde ya generó ganancias de más de $63 millones de dólares. Eso es todo un logro al considerar que el largometraje recibió reseñas muy negativas por parte de la crítica y algunos fanáticos.

Un anime supera a Super Mario Galaxy: La Película en Japón

Aunque esta producción inspirada en los videojuegos de Nintendo es todo un hito y la rompió en tierras japonesas, hay otra cinta basada en popular anime que está en la cima y mantiene el título del estreno de 2026 más taquillero en aquel país.

Hablamos de Detective Conan: Fallen Angel of the Highway, la 29.ª entrega de la longeva franquicia de aventuras y misterio. Según los informes, este proyecto ya recaudó $72 millones de dólares en su país natal, por lo que se coloca casi $35 millones de dólares por encima de Super Mario Galaxy: La Película.

Aun así, el filme protagonizado por Chris Pratt es un éxito en todo el mundo. Los últimos informes señalan que ya generó ganancias totales de $940 millones de dólares, aunque ahora es difícil imaginar un escenario en el que supere la taquilla de $1300 millones de dólares que registró su predecesora hace 3 años.

Detective Conan: Fallen Angel of the Highway es el estreno de 2026 más taquillero de Japón hasta la fecha

Pero dinos, ¿crees que este proyecto de Illumination merece el éxito? Déjanos leerte en los comentarios.

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