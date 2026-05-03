Super Mario Galaxy: La Película recibió calificaciones pésimas por su ritmo frenético, pero fue una decisión deliberada para evitar que los niños y adultos se aburrieran

Shigeru Miyamoto explicó por qué pasan cosas a cada rato en la exitosa pero criticada película animada de Illumination y Nintendo

Aunque es el más grande éxito taquillero del año hasta la fecha, Super Mario Galaxy: La Película enfrentó dificultades para cautivar a la crítica y al público más exigente. Ahora, gracias a una entrevista que reapareció recientemente sabemos que uno de los aspectos más controvertidos de esta secuela fue, de hecho, fruto de una decisión deliberada.

Shigeru Miyamoto, la mente maestra detrás de algunos de los videojuegos más icónicos de la compañía japonesa, reveló detalles interesantes sobre esta producción durante una charla con el medio Nintendo Dream.

Esta entrevista tuvo lugar antes del estreno, así que es imposible que el creativo supiera de antemano que la crítica sería particularmente dura con este filme. Y aunque sus declaraciones no son una justificación ni una respuesta a las reseñas negativas, resulta interesante conocer su explicación de uno de los aspectos más controversiales.

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¿Por qué Super Mario Galaxy: La Película es tan frenética?

Aunque está por verse si logrará igualar o superar el éxito de la entrega anterior, la más reciente cinta animada de Illumination y Nintendo ya recaudó $836 millones de dólares en todo el mundo. Eso sí, recibió calificaciones pésimas por parte de los periodistas.

En este momento, Super Mario Galaxy: La Película tiene una puntuación muy mediocre de sólo 37 en Metacritic. Al leer las opiniones de los expertos, vemos que las principales críticas apuntan al ritmo frenético de la historia y el cambio constante de situaciones. Y es que la cinta es una sucesión ininterrumpida de acontecimientos de principio a fin.

¿Acaso fue un error de visión? En lo absoluto, pues Shigeru Miyamoto reveló durante la entrevista que, de hecho, una de las estrategias del equipo creativo fue crear “unidades pequeñas y parciales” de escenas. Eso explica por qué se salta de una secuencia a otra de forma rápida y sin descanso.

“Por ejemplo, 30 unidades de 3 minutos cada una suman 90 minutos: es muy similar a mi propio método: no creo nada innecesario, pero tampoco desecho casi nada”, reveló el diseñador de Nintendo.

Super Mario Galaxy: La película recibió muchas críticas negativas por su ritmo frenético y cambio constantes de escenas

Shigeru Miyamto reveló que Illumination tiene un conocimiento profundo de la serie, lo que hizo posible incluir tantas bromas y referencias en Super Mario Galaxy: La Película. Además, revela que uno de los objetivos fue evitar que los padres se aburrieran y que los niños perdieran el interés y empezaran a correr por la sala del cine.

“Otro ejemplo es cuando los padres se sientan allí por la responsabilidad que implica llevar a sus hijos al cine, o cuando la historia conmueve a los papás, pero los niños corretean por la sala. Siempre quise hacer una película que no fuese así, por lo que, en ese sentido, creo que fue una buena decisión hacerla de 90 minutos trepidantes que se pasan volando y te dejan sin aliento”.

Shigeru Miyamoto reacciona a las críticas negativas

Así pues, quedó claro que hacer que Super Mario Galaxy: La Película fuera vertiginosa y frenética fue una decisión deliberada en un intento de evitar que tanto niños como padres de familia se aburrieran en la sala de los cines. ¿Esa estrategia dio resultados? A juzgar por las reseñas negativas, fue un enfoque equivocado.

En otra entrevista con el medio Famitsu, Shigeru Miyamoto explicó que entiende por qué la cinta original recibió críticas en su estreno en 2023, pero pensó que la situación sería diferente en la secuela. Es por eso que reaccionó con mucha sorpresa cuando descubrió que la segunda entrega tuvo incluso una peor recepción.

Pese a las reseñas poco favorables, el artista japonés se mostró feliz de que el público le diera el visto bueno a la adaptación animada. “A juzgar por las reacciones de la audiencia que la han visto, siento que los fans de Mario realmente la abrazaron. También creo que hicimos una película que la gente puede disfrutar, incluso no vieron la anterior”; comentó.

Shigeru Miyamoto no esperó las reseñas negativas

Pero cuéntanos, ¿te gustó la secuela? ¿Crees que el ritmo frenético juega en su contra? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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