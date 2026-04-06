Super Mario Galaxy: La Película no es Super Smash Bros., pero sí tiene referencias a Kirby, Metroid y más franquicias

Además del papel secundario de Fox McCloud, el filme animado posee muchos easter eggs a otras sagas de Nintendo

Super Mario Galaxy: La Película está lejos de tener la mejor trama, pero aun así logró enamorar a los fanáticos gracias a su festival interminable de referencias. Aunque la mayoría de los easter eggs están relacionados con los videojuegos del fontanero por obvias razones, también hubo lugar para los guiños a otras franquicias.

El filme de Illumination recibió reseñas muy negativas por parte de la prensa especializada y los espectadores ajenos al gaming, pero los entusiastas de la saga de Nintendo salieron de los cines con una sonrisa en la cara, lo que se refleja en las calificaciones de la audiencia.

Es fácil ver por qué el público reaccionó de forma positiva, pues en cada escena hay un sinfín de easter eggs y detalles ocultos que apelan a la nostalgia. Hay tantos guiños que muchos pasan desapercibidos a simple vista, e incluso hay un par que hacen referencia directa a otras de las franquicias más populares de la compañía japonesa.

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Kirby, Metroid y Punch-Out están en Super Mario Galaxy: La Película

Aunque la trama se enfoca en la travesía de Mario, Luigi, Yoshi y Peach, a lo largo de la historia también aparecen otros personajes secundarios que enriquecen la aventura. Para bien o para mal, Nintendo arruinó una de las mayores sorpresas del filme antes del estreno oficial: la participación de Fox McCloud.

El protagonista de Star Fox tiene pocos minutos en pantalla, pero desempeña un rol importante en la historia. Además, en su escena de introducción podemos ver por un par de segundos a los Pikmin, las criaturas pertenecientes a la franquicia homónima. Aunque estos son los easter eggs a franquicias de Nintendo más obvios, también hay otros guiños divertidos en Super Mario Galaxy: La Película.

Los fans con ojos de águila descubrieron que, en la escena que tiene lugar inmediatamente después de que Luigi habla por el radio para solicitar ayuda, un Luma del Observatorio Cometa infla sus mejillas y empieza a flotar de la misma forma que lo hace Kirby en sus propios videojuegos. Pueden ver el momento aquí.

Un guiño a Kirby y la nave de Samus de Metroid están en la película

Si bien la bola rosada no aparece en Super Mario Galaxy: La Película, es una buena referencia a esta popular franquicia de Nintendo.

Por otra parte, en la secuencia en la que Peach y Toad buscan un piloto en la zona de aterrizaje para rescatar a la Princesa Rosalina, se puede observar brevemente la nave de Samus Aran, la protagonista de Metroid. Si bien la soldado de la Federación Galáctica brilla por su ausencia, la presencia de su vehículo sugiere que forma parte del mismo universo.

Por último, en la escena en la que Yoshi pasea por las calles de Brooklyn es posible observar a Little Mac y Doc Louis de la serie Punch-Out.

Super Smash Bros. La Película no está en los planes de Nintendo

Ya quedó claro que Super Mario Galaxy: La Película es un festín de referencias, y es probable que en los próximos días la comunidad descubra otros secretos. Debido a que hay muchos guiños a otras franquicias de Nintendo, los fanáticos empezaron a soñar con la posibilidad de ver una adaptación de Super Smash Bros. en la gran pantalla.

Tristemente, parece que un filme inspirado en la franquicia crossover no está en la mesa de planeación. En una entrevista reciente, Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario Bros. y The Legend of Zelda, afirmó que ve probable que “se dé una situación en la que todos los personajes de Nintendo se unan en una misma película”.

El creativo japonés confesó que la idea de incluir a Fox McCloud de Star Fox en Super Mario Galaxy: La Película fue de Chris Meledandri, fundador y director ejecutivo de la casa de animación Illumination.

Super Smash Bros. La Película no está en los planes de Nintendo, a pesar de todas las referencias en Super Mario Galaxy

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