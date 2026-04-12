Super Mario Galaxy: La Película triunfa con más de $600 millones de dólares en taquilla, pero aún no logra vencer a un filme de 2026 que no sabías que existía

El filme animado de Illumination basado en la franquicia de Nintendo sufrió una caída de 48% en Estados Unidos

¿El cine de videojuegos vive una nueva era dorada? Es difícil asegurarlo con total seguridad, pues en años recientes hemos visto tanto éxitos rotundos como fracasos estrepitosos. Super Mario Galaxy: La Película se inclina hacia el lado positivo y ya demostró tener un excelente rendimiento en taquilla, a pesar de las críticas.

El filme inspirado en los videojuegos de Nintendo llegó a las salas de México, Estados Unidos y otros países a principios de abril. Acaba de celebrar su segundo fin de semana en cartelera, y ciertamente había dudas si podría mantener el ímpetu de su estreno para consolidarse como uno de los grandes lanzamientos del año.

Aunque sí sufrió una caída notable en su país natal, el proyecto animado de Illumination y Universal Pictures todavía muestra su poderío en la taquilla internacional.

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Super Mario Galaxy: La Película supera a Project Hail Mary

La cinta protagonizada por Brie Larson, Jack Black, Charlie Day, Chris Pratt y Anya Taylor-Joy tuvo un debut notable en los cines de Estados Unidos, donde recaudó $34.5 millones de dólares durante su primer día en cartelera. En el resto del mundo, generó $33.9 millones de dólares en el mismo periodo.

Super Mario Galaxy: La Película mantiene el buen ritmo. Según los reportes, el largometraje recaudó otros $69 millones de dólares durante su segundo fin de semana de proyecciones en Norteamérica. Esto supone una caída de 48% con respecto a su primer fin de semana, lo que es un buen resultado para una superproducción de esta naturaleza.

De esta manera, la adaptación animada de la franquicia de Nintendo ya recaudó $308 millones de dólares en Estados Unidos, lo que da un total de $629 millones de dólares en todo el mundo. Esto demuestra que, a pesar de las reseñas extremadamente negativas de los críticos profesionales y un sector de la audiencia, la mayoría del público aún la disfruta.

Super Mario Galaxy: La Película está cerca de alcanzar a Pegasus 3, el estreno más taquillero de 2026 hasta la fecha

Con tan sólo 12 días en la cartelera, Super Mario Galaxy: La Película se convirtió en el segundo estreno más taquillero del año, incluso por encima de una de las grandes sorpresas de 2025: Project Hail Mary, que lleva $450 millones de dólares. Eso sí, el filme aún está por detrás de Pegasus 3 de China, una comedia deportiva que debutó en febrero y ya generó $645 millones.

La cinta del fontanero no enfrentó mucha competencia en cuanto al público familiar. El gran estreno de este fin de semana fue You, Me and Tuscany, una comedia romántica que recaudó $8 millones de dólares en Estados Unidos.

Un éxito a pesar de la reacción negativa

En total, los datos revelan que Super Mario Galaxy: La Película recaudó $153 millones de dólares en todo el mundo durante su segundo fin de semana en cartelera. Es una buena cifra, sobre todo al considerar la polémica que se forjó a su alrededor.

A pesar de generar muchas expectativas en la previa a su estreno oficial, la cinta animada recibió reseñas extremadamente negativas por parte de los críticos profesionales. Los expertos arremetieron contra el guion y el ritmo vertiginoso de la trama, y afirmaron que el proyecto sólo se mantiene en pie gracias a sus referencias y guiños al material de origen.

Los fanáticos no estuvieron de acuerdo, y le dieron calificaciones muy positivas a Super Mario Galaxy: La Película. El público tiene la última palabra, y eso se refleja en el buen desempeño de la cinta.

A pesar de las reseñas negativas, Super Mario Galaxy: La Película la rompió en la taquilla internacional

Actualmente, este proyecto inspirado en la serie de Nintendo es el noveno lanzamiento más taquillero en la historia de Illumination en todo el mundo y la tercera película más exitosa basada en un videojuego, sólo por detrás de Super Mario Bros. La Película de 2023 y Minecraft del año pasado.

Pero cuéntanos, ¿cuántas veces viste el filme en los cines? ¿Crees que superará a su predecesor? Déjanos leerte en los comentarios.

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