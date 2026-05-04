Super Mario Galaxy: La Película sufre un retraso y tardará más en llegar a plataformas digitales, ¿cuándo estaría disponible en Prime Video y otros servicios?

De acuerdo con una fuente confiable, la película de Illumination y Nintendo pospuso su estreno casero un par de semanas

Super Mario Galaxy: La Película siguió los pasos de su predecesora y logró convertirse en un enorme éxito comercial. Si consideramos que hace pocos días superó su primer mes en cartelera, es lógico pensar en que los productores ya preparan el lanzamiento en plataformas digitales. Tristemente, parece que los fanáticos deberán esperar un poco más de lo previsto.

El filme animado de Illumination y Nintendo conquistó la taquilla internacional y actualmente es el estreno más lucrativo del año hasta la fecha, e incluso se sobrepuso a otra de las grandes sorpresas de 2026: Project Hail Mary, la cinta de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling.

Lo anterior es un logro mayúsculo al considerar que la película inspirada en los videojuegos de la compañía japonesa fue destrozada por la crítica especializada y recibió reseñas extremadamente negativas. Los fanáticos indecisos esperan el lanzamiento casero para ver el filme desde la comodidad de su hogar, aunque todo parece indicar que el debut en plataformas digitales aún está lejos.

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¿Cuándo debutará Super Mario Galaxy: La Película en formato digital?

Hace un par de semanas, el sitio When to Stream, que ya demostró ser muy confiable al momento de predecir los estrenos en formato digital y casero de las nuevas películas, reveló que el filme animado iba a llegar a plataformas como Prime Video y AppleTV a principios de este mes.

No obstante, parece que hubo un cambio de planes. En una actualización, el sitio especializado en cine dio a conocer que Super Mario Galaxy: La Película movió su estreno casero, por lo que los fans deberán esperar un poco más.

Según las fuentes de When to Stream (vía Eurogamer), el largometraje protagonizado por Anya Taylor-Joy, Chris Pratt, Charlie Day, Brie Larson, Jack Black y Benny Safdie se estrenará en servicios digitales bajo el formato de video bajo demanda el próximo 19 de mayo de 2026, alrededor de 2 semanas más tardes de lo que se informó inicialmente.

Super Mario Galaxy: La Película llegará a Prime Video, AppleTV y otros servicios digitales el próximo 19 de mayo de 2026, según informe

En consecuencia, el sitio web actualizó su calendario de próximos estrenos. El reporte es muy escueto en detalles, así que se desconoce el motivo por el que, supuestamente, se retrasó el lanzamiento en formato digital de Super Mario Galaxy: La Película. Es probable que los productores quieran aprovechar al máximo el buen rendimiento de la cinta en taquilla.

Aunque el filme se estrenó en México, Latinoamérica, Estados Unidos y otros países a principios del mes pasado, el lanzamiento en Japón apenas tuvo lugar el pasado 24 de abril de 2026, y también se estrenó en más regiones hace escasos días. Es evidente que aún está lejos de finalizar su recorrido por las salas de los cines.

Super Mario Galaxy: La Película es un éxito en cines

De cualquier modo, es preciso remarcar una vez más que Universal aún no confirma cuándo llegará Super Mario Galaxy: La Película a plataformas y servicios digitales, así que recomendamos tomar el reporte con pinzas y esperar un anuncio oficial por parte de las compañías a cargo del proyecto.

Una vez que se lance en formato digital, se espera que el largometraje esté disponible para su renta y compra a través de ecosistemas como Fandango at Home, Prime Video, AppleTV y YouTube Movies & TV. Si se sigue el mismo patrón, los fans podrán comprar la película por $24.99 USD o rentarla por $19.99 USD.

De acuerdo con los más recientes informes, Super Mario Galaxy: La Película recaudó otros $12.1 millones de dólares en Estados Unidos durante el pasado fin de semana. El filme también descendió hasta el tercer puesto, pues El Diablo Viste a la Moda 2 dominó la taquilla doméstica con $77 millones de dólares, mientras que Michael se mantiene firme con otros $54 millones de dólares.

Hasta la fecha, la película animada de Nintendo ha recaudado alrededor de $836 millones de dólares en todo el mundo. Si bien ahora se pone en duda que pueda superar lo hecho por su predecesora, es evidente que es un enorme éxito comercial.

Super Mario Galaxy: La Película es un éxito y ya recaudó $836 millones de dólares

Pero cuéntanos, ¿esperas el lanzamiento en formato digital para volver a ver el filme? Déjanos leerte en los comentarios.

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