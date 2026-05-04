Super Smash Bros. podría regresar en 2027 con una nueva entrega, asegura filtrador: Masahiro Sakurai estaría a cargo de la esperada secuela

De acuerdo con el podcaster Kiwi Talkz, la exitosa franquicia crossover de Nintendo regresaría el próximo año con nuevo proyecto

Super Smash Bros. Ultimate es un hito impresionante al lograr reunir a algunos de los personajes más icónicos y memorables de la industria de los videojuegos. Ya pasaron algunos años desde que recibió su última actualización de contenido, y los fanáticos se preguntan si la franquicia regresará con una nueva entrega.

Parece que hay motivos para estar emocionados, o al menos eso es lo que sugiere el filtrador y pdocaster Kiwi Talkz. En una publicación en redes sociales, el creador de contenido aseguró que un nuevo título de la serie está en desarrollo y que su lanzamiento tendrá lugar el próximo año o en 2028.

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Super Smash Bros. regresaría en 2027 o 2028

La más reciente entrega principal de la serie vio la luz del día a finales de 2018, y en los años y meses posteriores recibió numerosas actualizaciones que agregaron luchadores adicionales, escenarios inéditos y más contenido. La última adición al roster fue Sora de Kingdom Hearts, quien se unió a la plantilla en 2021.

Desde entonces, Super Smash Bros. Ultimate dejó de recibir parches sustanciales. Tras el lanzamiento del último DLC, Masahiro Sakurai, máximo responsable de la franquicia, se retiró temporalmente del desarrollo de videojuegos y empezó un canal de YouTube donde compartía sus opiniones sobre la industria y su filosofía de diseño.

Debido a que el creador de la serie dio un paso al costado, muchos creen que es imposible que haya una nueva entrega; sin embargo, el youtuber Reece “Kiwi Talkz” Reilly devolvió la esperanza a los fanáticos.

Super Smash Bros. Ultimate podría tener una nueva entrega para Nintendo Switch 2 en 2027 o 2028, según el podcaster Kiwi Talkz

En un post en redes sociales, el influencer, quien es reconocido por sus entrevistas con desarrolladores y directivos de la industria de los videojuegos, afirmó que The Legend of Zelda, Grand Theft Auto, Metroid y Super Smash Bros. tendrán nuevos proyectos en los próximos años.

“Es genial saber que las 4 franquicias tendrán novedades próximamente en 1 o 2 años. GTA VI llega en noviembre, otro juego de Metroid está en el horizonte, Super Smash Bros. [regresa] en 1 o 2 años y tanto otro título de Zelda como la película debutan en 2027”, comentó el creador de contenido.

Por supuesto, llama la atención la presencia de Super Smash Bros. en la lista. Hasta el momento, Nintendo aún no se pronuncia sobre la posibilidad de que la serie crossover regrese con nuevo proyecto, así que debemos tomar esta información con un grano de sal.

These are my 4 favorite game franchises of all time and it's great that I know all 4 IP's have stuff coming either soon or in a year or two.



GTA 6 in November, another Metroid game on the near horizon, Smash Bros in the next year or two and another Zelda game & the movie in 2027 pic.twitter.com/XCppzvvTse — Reece “Kiwi Talkz” Reilly (@kiwitalkz) May 3, 2026

¿Masahiro Sakurai volverá a trabajar en Super Smash Bros.?

El youtuber fue misterioso y se abstuvo de compartir detalles adicionales sobre la supuesta nueva entrega de la saga, pero dijo que planea revelar más información al respecto en un podcast a finales de mayo. Y cuando le preguntaron si tenía conocimiento sobre ese y otros proyectos, respondió que sí con un emoji de una carita feliz.

Masahiro Sakurai desempeñó un rol clave en el desarrollo de los títulos anteriores de la franquicia, e incluso él mismo reconoció que es difícil imaginar un futuro en el que la serie continué sin él. Es por eso que los fanáticos reaccionaron con tristeza cuando el creativo japonés anunció su retiro.

Pero ahora que el diseñador volvió a las andadas con Kirby Air Raiders, parece que ya está ocupado con el próximo Super Smash Bros. En junio del año pasado, Kiwi Talkz afirmó que el desarrollador aceptó regresar para hacer otro título de la franquicia bajo la condición de que Nintendo le permitiera hacer una nueva entrega del juego de carreras.

Masahiro Sakurai estaría a cargo del nuevo Super Smash Bros. que, supuestamente, está en desarrollo y debutará próximamente

“Sakurai es fundamental para la planificación de estos proyectos (especialmente en las negociaciones con terceros). El respeto y la influencia que tiene en la industria son innegables”, comentó el creador de contenido en 2025. Debido a que Nintendo guarda silencio sobre el tema, lo mejor será moderar las expectativas y esperar un anuncio formal para evitar decepciones.

Pero cuéntanos, ¿eres fan de la franquicia? ¿Te gustaría ver una secuela? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Super Smash Bros. si visitas esta página.

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