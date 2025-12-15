¿Super Smash Bros. regresará con una nueva entrega para Nintendo Switch 2? El fin de Kirby Air Riders da esperanza a los fanáticos

Aunque lleva menos de un año en el mercado, el Nintendo Switch 2 ya tiene un catálogo de exclusivos bastante robusto gracias a lanzamientos destacados como Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Kirby Air Riders y Metroid Prime 4; sin embargo, hay un título que brilla por su ausencia: Super Smash Bros.

La saga de juegos de lucha es fácilmente una de las más queridas por los fans gracias a su naturaleza crossover y sus mecánicas de combate que le permitieron forjar una gran comunidad de esports a su alrededor. El título de 2018 fue un éxito colosal tanto en crítica como ventas.

A pesar de que Super Smash Bros. Ultimate cautivó a los fanáticos y aún mantiene una base de usuarios muy activa, los fanáticos se preguntan cuándo habrá una continuación para la nueva consola híbrida. A falta de información oficial, las recientes declaraciones de Masahiro Sakurai dieron esperanza a los jugadores.

A pesar de que el creativo japonés estuvo semiretirado de la industria de los videojuegos y se enfocó en su canal de YouTube en los últimos años, resulta que todo este tiempo trabajó detrás de bambalinas en Kirby Air Riders, un nuevo videojuego de carreras que funge como un sucesor espiritual de la saga de GameCube.

Kirby Air Riders ya no recibirá más actualizaciones ni DLC

El título de Bandai Namco Studios y Sora Ltd. debutó en exclusiva para Nintendo Switch 2 el pasado 20 de noviembre de 2025, y en general es una propuesta entretenida que ofrece partidas vertiginosas y mucho contenido para desbloquear. También incluye una modalidad en línea que permite a los jugadores competir contra amigos y desconocidos.

Muchos tenían la esperanza de que Kirby Air Riders siguiera los pasos de Mario Kart y recibiera multitud de contenido descargable por los meses y años venideros; eso no sucederá. En redes sociales, Masahiro Sakurai se mantuvo firme en su postura y reafirmó que la reciente versión 1.2.0 será una de las últimas actualizaciones que llegarán al juego.

El soporte postlanzamiento de Kirby Air Raiders será muy corto y no habrá nuevo DLC

El creativo japonés asegura que no hay DLC en producción y hace hincapié en que el estudio centra sus esfuerzos a corto plazo, con un par de actualizaciones más por venir. Después de eso, ya no se realizarán nuevos ajustes. El objetivo es “lograr un equilibrio que permita jugar sin problemas incluso dentro de varios años”.

Lo interesante es que Masahiro Sakurai confirma que el equipo también se disolverá. Hay quienes creen que el director dará vuelta a la página y empezará a trabajar en su próximo proyecto, y muchos esperan que sea una nueva entrega de Super Smash Bros. para Nintendo Switch 2.

Aunque los fanáticos de Kirby Air Riders están decepcionados con esta noticia, la comunidad está segura de que que el fin del título de carreras significa que el desarrollador empezará a trabajar en una nueva producción. Y sí, las apuestas están en una secuela de la franquicia de lucha.

¿Super Smash Bros. podría estar en camino?

Pero, ¿realmente la saga de juegos de peleas regresará con una nueva entrega? “De momento, no puedo pensar en perspectiva sobre el futuro. Si Nintendo decide que quiere hacer otro juego más y me ofrece el trabajo, entonces es cuando comenzaría a pensarlo”, afirmó Masahiro Sakurai en una entrevista para IGN en 2021.

En aquel momento, afirmó que lo “mejor sería no asumir que siempre habrá otro [título]”, lo que puso en duda el futuro de la franquicia Super Smash Bros. El silencio sobre el tema preocupó a los fanáticos por un par de años, pero en meses recientes surgieron rumores que señalan que una continuación está entre los planes de la compañía japonesa.

A principios de 2025, un supuesto filtrador aseguró que una nueva entrega está en desarrollo e incluirá personajes muy esperados por los fans, como Waluigi y Crash Bandicoot.

Los fans esperan que Masahiro Sakurai trabaje en una nueva entrega de Super Smash Bros. para Nintendo Switch 2

Un reporte paralelo afirma que Masahiro Sakurai puso como condición la creación de Kirby Air Riders para hacer otro título de la serie de lucha. Esta información jamás se confirmó, así que hay que tomarla con pinzas. No obstante, y si consideramos que Super Smash Bros. Ultimate ya vendió más de 35 millones de copias, resulta lógico pensar en que Nintendo quiere continuar con la saga de alguna u otra forma.

Pero cuéntanos, ¿crees que el próximo proyecto del creativo será un nuevo videojuego de peleas? Déjanos leerte en los comentarios.

