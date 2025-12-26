¿Te pueden quitar un juego de PlayStation de tu librería digital? Sony elimina un título ofrecido gratis por error

Shadow Tactics: Blades of the Shogun se pudo obtener sin costo por poco tiempo, pero la compañía corrigió el error

Las tiendas digitales de videojuegos son prácticas y sencillas, además están llenas de ofertas. Sin embargo, de vez en cuando hay errores en la publicación de algunos títulos que permiten obtenerlos de forma gratuita. No es algo nuevo, pero vaya que hay muchos jugadores que lo aprovechan. Aunque antes era posible quedártelos y que las compañías asumieran su error, actualmente es más difícil y lo más probable es que lo retiren de las librerías de usuario, tal como lo hizo Sony con un juego de PlayStation.

¿Juegos gratis por error? Serán cada vez menos comunes

Sony elimina Shadow Tactics: Blades of the Shogun de las librerías de usuarios que lo obtuvieron gratis por un error

A todos nos gustan los juegos gratis, pero hay veces en que los juegos se ofrecen en esa condición cuando no deberían de hacerlo. Tal es el caso de Shadow Tactics: Blades of the Shogun, juego táctico de Mimimi Games.

En octubre pasado, la cuenta de X de Wario64 alertó de un error que permitía obtener este título gratis para PS4 y PS5. Para ello, había que descargar la demo, ubicarla en la librería de usuario, ir de allí hacia la página del título en la PlayStation Store y reclamarlo como propio.

El truco salió a la perfección y solo los editores y desarrolladores sabrán cuántos lo aprovecharon. El detalle es que, de forma inesperada, Sony le dio un “regalo” de Navidad a quienes lo obtuvieron de esa forma.

De acuerdo con reportes de usuarios de PlayStation (vía Twisted Voxel) aquellos jugadores que aprovecharon el error recibieron un correo con un reembolso por su copia de Shadow Tactics: Blades of the Shogun. No le dieron dinero, ni crédito en la PS Store, simplemente el comprobante tenía un precio de $0.00 USD y el concepto que le da origen.

Acto seguido, la copia digital fue retirada de las librerías de los jugadores. Algunos lograron mantener la copia digital o la posibilidad de descargarla nuevamente, pero al tratar de jugar el sistema les informa que no tienen permiso para hacerlo. Si quieren disfrutar el título deben pagar por él.

apparently Sony just revoked Shadow Tactics: Blades of the Shogun from this freebie claim in October https://t.co/V5inxMhlc3 pic.twitter.com/VXLN0WekLB — Wario64 (@Wario64) December 23, 2025

Jugadores descubrieron que no se pueden salir con la suya en estos casos, así hayan pasado meses

Tras confirmar el proceso de rembolso, jugadores expresaron su sorpresa en redes sociales pues pensaban que no era posible que te quitaran un juego obtenido bajo estas condiciones después de tiempo. En el caso de Shadow Tactics: Blades of the Shogun fue 2 meses después.

Si bien hay países con leyes de protección al consumidor en las que se especifica que el precio o promoción publicada se debe respetar, en esta situación se trató de un error en la parte técnica de la tienda de PlayStation.

Asimismo, los términos y condiciones, así como el acuerdo de usuario, especifican que solo obtienes un goce de licencia. Una copia digital no es de tu propiedad y el editor o distribuidor pueden modificar su uso cuando quieran.

Sin embargo, todavía hay situaciones en las que todo queda a discreción de las empresas. Recientemente, hubo un error en el precio publicado de la edición definitiva de Cyberpunk 2077 y CD Projekt aceptó la pifia, pero permitió que los jugadores se quedaran con la copia digital. Al contario, Xbox bloqueó el acceso a quienes descargaron las copias de Call of Duty: Modern Warfare II y Modern Warfare III que se podían descargar gratis por error. Los juegos incluso aparecen en las librerías de usuario, pero si no pagaste por ellos no puedes jugar.

