The Game Awards 2025: ¿en dónde ver la premiación con doblaje en español latino?

Conoce los detalles en la previa a la noche más grande de los videojuegos

Uno de los momentos más importantes del año llegó para la industria de los videojuegos. The Game Awards 2025 se celebrará en unas horas y tanto editores, como desarrolladores y fans están listos para la gran celebración del gaming. Al ser uno de los eventos más grandes, la expectativa está a tope y también la cobertura global. En el caso de América Latina, hay buenas noticias pues, de nueva cuenta, tendremos la transmisión en español latino gracias a nuestros talentos encargados del stream. ¿Cómo podrás disfrutar esta premiación sin preocuparte por el idioma? Te decimos a continuación.

Todo listo para The Game Awards 2025

¿A qué hora es y en qué plataformas se transmitirá The Game Awards 2025?

The Game Awards 2025 se celebra hoy, 11 de diciembre, y el evento iniciará a las 6:30 PM (hora de la Ciudad de México) con el tradicional pre-show. A las 7 PM iniciará la premiación y a lo largo de 3 horas habrá anuncios, sorpresas, premios en tiempo real y la entrega del reconocimiento a los ganadores de cada categoría.

Una de las ventajas que tiene TGA en comparación con eventos similares en otras industrias es su transmisión, la cual se apoya en distintas plataformas.

Este año, el evento se podrá ver en los canales oficiales de TGA en:

¿Cómo ver TGA 2025 con doblaje al español latino?

Si estás interesado en una transmisión más personal y con el toque gamer, tenemos buenas noticias. En LEVEL UP tendremos el stream oficial del evento y podrás disfrutarlo con doblaje al español latino.

Nuestro equipo se encargará de hacer el doblaje en tiempo real y destacar los pormenores de la premiación. Nuestro stream comienza a las 6 PM y puedes verlo en nuestro canal oficial de YouTube.

Como ya es tradición, tendremos la previa antes del pre-show para comentar expectativas, saber qué es lo que espera nuestra audiencia y hablar sobre los juegos favoritos de la noche.

¿Cuáles son los nominados al GOTY 2025?

The Game Awards 2025 tiene 29 categorías para reconocer a lo mejor de lo mejor en la industria de los videojuegos este año. Por supuesto que gran parte de la atención la capta el GOTY 2025 y en esta edición hay grandes contendientes:

Juego del Año

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

HADES II

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance II

Los nominados al GOTY 2025

