The Sinking City 2 confirma su lanzamiento este verano con un giro más oscuro y enfocado en survival horror

Frogwares apuesta por una experiencia más intensa, personal y peligrosa en su esperada secuela ambientada en Arkham.

El terror inspirado en Lovecraft está listo para regresar con más fuerza que nunca. Después de varias pistas y expectativas, por fin hay novedades concretas sobre The Sinking City 2, una secuela que busca evolucionar la fórmula original con cambios importantes en su jugabilidad y enfoque narrativo.

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El estudio Frogwares confirmó que el juego llegará este verano a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Además, acompañó el anuncio con un nuevo trailer que deja claro que la experiencia será mucho más intensa y centrada en la supervivencia.

Un cambio claro hacia el survival horror

A diferencia del primer juego, esta secuela apuesta con más fuerza por el survival horror. El director Alexander Gresko explicó que el equipo decidió tomar riesgos creativos para ofrecer algo más cercano al género, sin dejar atrás su identidad.

Esto significa que el combate, la exploración y la gestión de recursos tendrán un papel más importante. Aun así, los elementos de investigación seguirán presentes como una capa opcional para quienes disfrutan ese estilo. El resultado apunta a una experiencia más dinámica, donde cada decisión importa y sobrevivir será un verdadero reto.

La historia se desarrolla en una versión lovecraftiana de Estados Unidos en los años 20, específicamente en la ciudad de Arkham. Un evento sobrenatural provocó una inundación que dejó el lugar en ruinas, habitado por criaturas aterradoras. El protagonista es Calvin Rafferty, un aventurero ocultista que enfrenta las consecuencias de sus actos. Tras un ritual fallido, su pareja Faye queda atrapada en un extraño sueño y su misión será recorrer la ciudad inundada para salvarla.

Durante su viaje, se enfrentará a criaturas conocidas como Slither, entidades que poseen cadáveres y los convierten en enemigos letales, por lo que la exploración será clave. Podrás recorrer mansiones en ruinas, hospitales abandonados y mercados inundados, tanto a pie como en bote. También habrá recursos limitados, lo que obligará a pensar bien cada movimiento.

Aquí puedes ver el trailer:

Una historia más personal y moralmente gris

Uno de los puntos más interesantes es el enfoque narrativo. Frogwares promete una historia más íntima, centrada en el protagonista, pero sin perder ese tono oscuro y ambiguo que caracteriza al estudio.

El juego seguirá explorando temas como cultos, rituales y criaturas incomprensibles, todo dentro de un mundo donde las decisiones rara vez son completamente buenas o malas.

¿Listo para enfrentarte a los horrores de Arkham? ¿Crees que el cambio al survival horror le dará una nueva vida a la saga? Cuéntanos en los comentarios.

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