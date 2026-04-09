The Triple-i Initiative 2026: resumen con todos los anuncios del evento indie

Si hay producciones AAA que se distinguen por sus altos valores de producción, también puede existir una variante para la escena independiente. Desde 2024, editores y desarrolladores indie celebran el evento The Triple-i Initiative, escaparate para mostrar los avances de decenas de juegos independientes al más puro estilo de las presentaciones tradicionales de verano.
La edición 2026 se celebró hoy, 9 de abril, y a continuación te mostramos el resumen con todos los anuncios que hubo en este innovador evento que busca impulsar las tendencias alternativas en la industria de los videojuegos.
NO TE LO PIERDAS: Creían que sería la reencarnación de Sleeping Dogs y GTA IV, pero Samson debutó con bajas calificaciones en Metacritic
Alabaster Dawn
El nuevo proyecto de Radical Fish Games es un RPG de acción que expande las ideas vistas en CrossCode, y apuesta por combates dinámicos, acertijos exigentes y una narrativa de gran escala. La historia sigue a Juno, una elegida desterrada que debe restaurar un mundo devastado tras la caída de los dioses y la expansión de una oscura amenaza. Llegará en Acceso Anticipado el 7 de mayo de 2026.
Alkahest
Alkahest propone una experiencia donde el combate físico y el entorno juegan un papel clave. En ruinas invadidas por goblins, cada enfrentamiento combina patadas, remates y escenarios destructibles. Además, la alquimia permite crear soluciones creativas tanto en batalla como en la exploración. Por ahora no hay fecha de lanzamiento confirmada.
Away Team
En Away Team, el jugador queda atrapado en un mundo desconocido tras un accidente espacial. La supervivencia depende de controlar una simulación mientras se espera ayuda. El título sumará multijugador cooperativo y ya prepara una prueba cerrada en solitario, aunque sin fecha concreta de lanzamiento.
Barotrauma – Home & Harbor
La expansión de Barotrauma introducirá la gestión de puestos avanzados y una nueva facción llamada Los Descendientes. Este contenido llegará en otoño de 2026.
Brotato – Primal Dread
El roguelite Brotato recibirá el DLC Primal Dread en verano de 2026, lo que suma nuevos enemigos y opciones de personalización.
Cairn – On The Trail
Cairn ampliará su experiencia con un DLC gratuito que introduce nuevas zonas y mecánicas como el “water soloing”. Este contenido llegará en verano de 2026.
Castlevania: Belmont’s Curse
Castlevania: Belmont’s Curse presenta una aventura en 2D ambientada en el París de 1499, que combina exploración y acción clásica. Su lanzamiento está previsto para 2026.
CloverPit – Unholy Fusion
El roguelite CloverPit ya tiene disponible el DLC Unholy Fusion, junto con una actualización gratuita que añade tablas de clasificación online.
Crop
Crop mezcla supervivencia y narrativa en un entorno rural hostil. En este momento no hay fecha de lanzamiento.
Dead As Disco
Dead As Disco combina combate cuerpo a cuerpo con ritmo musical en una historia sobre fama y traición. Llegará en Acceso Anticipado el 5 de mayo de 2026.
Don’t Starve Elsewhere
Don’t Starve Elsewhere plantea una nueva experiencia cooperativa dentro de la saga, aunque todavía no tiene ventana de lanzamiento definida.
Everwind
Everwind mezcla exploración y construcción en islas flotantes. Su actualización The First Ascent llegará en mayo de 2026.
Far Far West
Far Far West es un shooter cooperativo en un oeste sobrenatural que debutará en Acceso Anticipado el 28 de abril de 2026.
Final Sentence
Final Sentence ya está disponible, para ofrecer una propuesta donde escribir sin errores es clave para sobrevivir.
Frostrail
Frostrail propone sobrevivir en un mundo helado gestionando un tren a vapor. Su primera prueba de juego comenzará el 16 de abril de 2026.
Graveyard Keeper 2
Graveyard Keeper 2 amplía la fórmula original con una ciudad más grande y nuevos sistemas. Por ahora, no tiene fecha de salida.
Long Gone
Long Gone es una aventura narrativa en 3D ambientada en un suburbio abandonado tras un apocalipsis. Su lanzamiento está previsto para 2027.
Lost Castle 2
Lost Castle 2 llegará en su versión 1.0 el 11 de junio de 2026.
Lost Railway
Lost Railway combina terror cooperativo con gestión en un tren en movimiento. Aún no tiene fecha confirmada para debutar.
Machine Party
Machine Party reunirá minijuegos extremos donde fallar implica morir. Su lanzamiento está previsto para verano de 2026.
Neverway
Neverway combina simulación de vida con horror. El prólogo ya está disponible, mientras que el juego completo llegará en octubre de 2026.
over the hill
over the hill apuesta por la exploración relajada en vehículos. Tendrá una prueba cerrada del 24 al 26 de abril de 2026.
Prove You´re Human
Prove You’re Human presenta una historia sobre una IA que cree ser humana. No tiene fecha confirmada de salida.
Rift of the Necrodancer
Rift of the Necrodancer ya tiene nuevo contenido musical inspirado en Undertale.
Risk of Rain 2 – Hallowed Concepts
Risk of Rain 2 recibirá una nueva expansión próximamente, aunque sin fecha.
Romestead
Romestead llegará en Acceso Anticipado el 26 de mayo de 2026.
Shift At Midnight
Shift At Midnight se lanzará el 28 de mayo de 2026, y combinará gestión con terror cooperativo.
Sledding Game
Sledding Game debutará en Acceso Anticipado el 30 de abril de 2026.
Solarpunk
Solarpunk propone construir en islas flotantes usando energías renovables. Su lanzamiento será el 8 de junio de 2026.
SpaceCraft
SpaceCraft permitirá explorar y construir en el espacio. Llegará en Acceso Anticipado el 20 de mayo de 2026.
STARSEEKER: Astroneer Expeditions
STARSEEKER Astroneer Expeditions tendrá una Beta abierta en abril de 2026.
Super Battle Golf
Super Battle Golf llegará a consolas en verano de 2026, además de contar con una actualización ya disponible.
Temtem: Pioneers
Temtem Pioneers propone una nueva aventura en el universo Temtem. Aún falta conocer la fecha de salida.
The Lift
The Lift es un simulador narrativo ambientado en una instalación científica abandonada. Su lanzamiento está previsto para 2027.
Thick as Thieves
Thick as Thieves se lanzará el 20 de mayo de 2026. El juego está centrado en el sigilo y los robos estratégicos.
TOO DEEP TO QUIT
Too Deep to Quit ofrecerá exploración cooperativa en templos con un tono humorístico. Llegará en 2026.
Valor Mortis
Valor Mortis trasladará la fórmula soulslike a primera persona; su lanzamiento está previsto para otoño de 2026.
Warhammer Survivors
Warhammer Survivors llegará a consolas y PC más adelante en 2026, junto con nuevo contenido.
We Were Here Tomorrow
We Were Here Tomorrow ya tiene un demo disponible, mientras se espera más información sobre su lanzamiento.
Windrose
Windrose debutará en Acceso Anticipado el 14 de abril de 2026, para combinar supervivencia, combate y exploración marítima.
ENTÉRATE: Esports Nations Cup 2026 confirma 16 juegos, millones de dólares en premios y selecciones nacionales: los organizadores consideran que es una oportunidad histórica para México
Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.
Sigue con nosotros, en LEVEL UP.