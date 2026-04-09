The Triple-i Initiative 2026: resumen con todos los anuncios del evento indie

Por Víctor Rosas el 09 de abril de 2026

Más de 40 videojuegos indie que proponen una visión alternativa de la industria

Si hay producciones AAA que se distinguen por sus altos valores de producción, también puede existir una variante para la escena independiente. Desde 2024, editores y desarrolladores indie celebran el evento The Triple-i Initiative, escaparate para mostrar los avances de decenas de juegos independientes al más puro estilo de las presentaciones tradicionales de verano.

La edición 2026 se celebró hoy, 9 de abril, y a continuación te mostramos el resumen con todos los anuncios que hubo en este innovador evento que busca impulsar las tendencias alternativas en la industria de los videojuegos.

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Alabaster Dawn

El nuevo proyecto de Radical Fish Games es un RPG de acción que expande las ideas vistas en CrossCode, y apuesta por combates dinámicos, acertijos exigentes y una narrativa de gran escala. La historia sigue a Juno, una elegida desterrada que debe restaurar un mundo devastado tras la caída de los dioses y la expansión de una oscura amenaza. Llegará en Acceso Anticipado el 7 de mayo de 2026.

Alabaster Dawn Early Access will launch on MAY 7, 2026! pic.twitter.com/uf0ExeLNos — RadicalFishGames (@RadicalFishGame) April 9, 2026

Alkahest

Alkahest propone una experiencia donde el combate físico y el entorno juegan un papel clave. En ruinas invadidas por goblins, cada enfrentamiento combina patadas, remates y escenarios destructibles. Además, la alquimia permite crear soluciones creativas tanto en batalla como en la exploración. Por ahora no hay fecha de lanzamiento confirmada.

First Gameplay Reveal! The upcoming action-adventure RPG Alkahest shows off crazy new footage!



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Away Team

En Away Team, el jugador queda atrapado en un mundo desconocido tras un accidente espacial. La supervivencia depende de controlar una simulación mientras se espera ayuda. El título sumará multijugador cooperativo y ya prepara una prueba cerrada en solitario, aunque sin fecha concreta de lanzamiento.

Away Team, the upcoming Oxygen Not Included adventure, announces multiplayer is on the way, plus single-player playtest sign-ups are open on Steam!



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Barotrauma – Home & Harbor

La expansión de Barotrauma introducirá la gestión de puestos avanzados y una nueva facción llamada Los Descendientes. Este contenido llegará en otoño de 2026.

First Gameplay Reveal! Barotrauma reveals a first look at upcoming expansion Home & Harbour, featuring a mysterious new faction… Coming Fall 2026!



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Brotato – Primal Dread

El roguelite Brotato recibirá el DLC Primal Dread en verano de 2026, lo que suma nuevos enemigos y opciones de personalización.

Brotato reveals Primal Dread, a new DLC! Fight mecha and mutant dinosaurs in the new expansion to the arena shooter roguelite, coming 2026!



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Cairn – On The Trail

Cairn ampliará su experiencia con un DLC gratuito que introduce nuevas zonas y mecánicas como el “water soloing”. Este contenido llegará en verano de 2026.

Critically acclaimed survival climber Cairn unveils new free DLC – On the Trail! New climbing areas and water soloing are coming Summer 2026…



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Castlevania: Belmont’s Curse

Castlevania: Belmont’s Curse presenta una aventura en 2D ambientada en el París de 1499, que combina exploración y acción clásica. Su lanzamiento está previsto para 2026.

Castlevania: Belmont’s Curse shows off commented gameplay highlighting its blend of action and exploration, while further exploring its setting – a ravaged Paris in 1499.



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CloverPit – Unholy Fusion

El roguelite CloverPit ya tiene disponible el DLC Unholy Fusion, junto con una actualización gratuita que añade tablas de clasificación online.

Viral slot-machine roguelite CloverPit is back with its first DLC – Unholy Fusion – available now! Fuse charms and push builds further with other new content!



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Crop

Crop mezcla supervivencia y narrativa en un entorno rural hostil. En este momento no hay fecha de lanzamiento.

World Premiere! Introducing Crop, a gritty farming thriller where your life depends on the yield. The only way out is through the harvest.



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Dead As Disco

Dead As Disco combina combate cuerpo a cuerpo con ritmo musical en una historia sobre fama y traición. Llegará en Acceso Anticipado el 5 de mayo de 2026.

Release Date! Martial arts meets music video as Dead as Disco punches, kicks and combos its way to Early Access on May 5th!



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Don’t Starve Elsewhere

Don’t Starve Elsewhere plantea una nueva experiencia cooperativa dentro de la saga, aunque todavía no tiene ventana de lanzamiento definida.

World Premiere! Introducing Don't Starve Elsewhere, an all-new Don't Starve game with an elevated & uncompromising survival experience.



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Everwind

Everwind mezcla exploración y construcción en islas flotantes. Su actualización The First Ascent llegará en mayo de 2026.

RPG and sandbox survival hit Everwind's first update "The First Ascent" is coming May 2026! Get a sneak peek at the new content…



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Far Far West

Far Far West es un shooter cooperativo en un oeste sobrenatural que debutará en Acceso Anticipado el 28 de abril de 2026.

Release Date! Far Far West launches into Steam Early Access on 28th April! Team up in this chaotic 1-4 player co-op horde shooter in the spooky west…



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Final Sentence

Final Sentence ya está disponible, para ofrecer una propuesta donde escribir sin errores es clave para sobrevivir.

Available Now! The deadly typing battle royale game Final Sentence is out on Steam! Compete in massive 2-100 player lobbies or intense private matches with 2-8 friends.



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Frostrail

Frostrail propone sobrevivir en un mundo helado gestionando un tren a vapor. Su primera prueba de juego comenzará el 16 de abril de 2026.

Frostrail, the ruthless FPS survival game where you operate and upgrade your steam-powered train through an unforgiving wasteland, reveals new gameplay and a playtest beginning 16th April!



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Graveyard Keeper 2

Graveyard Keeper 2 amplía la fórmula original con una ciudad más grande y nuevos sistemas. Por ahora, no tiene fecha de salida.

World Premiere! Graveyard Keeper 2 is coming in 2026, with zombies this time! And to celebrate its sequel, the first Graveyard Keeper will be available for free for a limited time.



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Long Gone

Long Gone es una aventura narrativa en 3D ambientada en un suburbio abandonado tras un apocalipsis. Su lanzamiento está previsto para 2027.

Long Gone, an upcoming 3D pixel narrative adventure, reveals its platforming gameplay with a crazy chase scene. Perhaps most important of all: you can pet the cat. Coming 2027.



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Lost Castle 2

Lost Castle 2 llegará en su versión 1.0 el 11 de junio de 2026.

Lost Castle 2 reveals its 1.0 launch is on June 11th, 2026! Master various weapons and challenge powerful monsters in this Beat'em up Rogue-Lite game, in solo or coop.



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Lost Railway

Lost Railway combina terror cooperativo con gestión en un tren en movimiento. Aún no tiene fecha confirmada para debutar.

World Premiere! Play with your friends in Lost Railway, the first 2D co-op quota horror. Be greedy, be cautious and work together in this cute-but-creepy post apocalyptic game.



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Machine Party

Machine Party reunirá minijuegos extremos donde fallar implica morir. Su lanzamiento está previsto para verano de 2026.

World Premiere! Machine Party, from the creator of Buckshot Roulette, is a collection of violent party games, each more lethal than the next. Launching Summer 2026.



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Neverway

Neverway combina simulación de vida con horror. El prólogo ya está disponible, mientras que el juego completo llegará en octubre de 2026.

Prologue available! Play the prologue of Neverway, a nightmarish life sim RPG co-directed by the pixel artist of Celeste and with music by Disasterpeace. Launching October 2026!



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over the hill

over the hill apuesta por la exploración relajada en vehículos. Tendrá una prueba cerrada del 24 al 26 de abril de 2026.

Sign up for playtest! over the hill invites you on a co-op adventure, driving vintage 4x4s through vast open environments. Closed playtest running April 24-26 on Steam!



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Prove You´re Human

Prove You’re Human presenta una historia sobre una IA que cree ser humana. No tiene fecha confirmada de salida.

World Premiere! From the creators of 1000xRESIST, Prove You're Human is a new sci-fi narrative adventure. An AI dares to dream she is human. You've been hired to put her in her place.



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Rift of the Necrodancer

Rift of the Necrodancer ya tiene nuevo contenido musical inspirado en Undertale.

Available Now! Undertale makes its way to Rift of the Necrodancer in this brand new music pack! Engage in pulse-pounding rythm battle with one of the most iconic indie game soundtracks!



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Risk of Rain 2 – Hallowed Concepts

Risk of Rain 2 recibirá una nueva expansión próximamente, aunque sin fecha.

Risk of Rain 2 reveals a new DLC! "Hallowed Concepts" will plunge players into the dark cult-like world of N'Kuhana. A new region means new enemies, but also never-seen-before powers…



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Romestead

Romestead llegará en Acceso Anticipado el 26 de mayo de 2026.

Romestead releases into Early Access on 26th May! Play alone or with friends in this action-adventure survival game as you seek to rebuild Rome and conquer legendary foes.



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Shift At Midnight

Shift At Midnight se lanzará el 28 de mayo de 2026, y combinará gestión con terror cooperativo.

Launch date! Shift at Midnight makes you play a gas station manager where every client is a potential doppelganger. Play solo or up to 3 players online on May 28th, 2026.



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Sledding Game

Sledding Game debutará en Acceso Anticipado el 30 de abril de 2026.

Sledding Game launches in Early Access on April 30th! Hangout with your friends in this multiplayer game where you can hit the slopes, do cool tricks or simply relax by building a snowman.



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Solarpunk

Solarpunk propone construir en islas flotantes usando energías renovables. Su lanzamiento será el 8 de junio de 2026.

Launch Date! Solarpunk is out on June 8th! Play alone or with friends in this calm survival game where you build bases & fly to distant islands on your airship. Coming to PC and consoles.



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SpaceCraft

SpaceCraft permitirá explorar y construir en el espacio. Llegará en Acceso Anticipado el 20 de mayo de 2026.

SpaceCraft is launching in Early Access on May 20! Travel through the universe in this online space exploration and building game. Coming to Steam.



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STARSEEKER: Astroneer Expeditions

STARSEEKER Astroneer Expeditions tendrá una Beta abierta en abril de 2026.

Upcoming Beta! The Astroneer universe is expanding with STARSEEKER, a game focused on cooperative expeditions and discovery. Sign-up for April's open beta and invite your friends with you!



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Super Battle Golf

Super Battle Golf llegará a consolas en verano de 2026, además de contar con una actualización ya disponible.

Super Battle Golf launches on consoles Summer 2026! Join this chaotic golf game where you can swing, shoot, sabotage and use any means necessary to finish 1st. Play online up to 8 players.



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Temtem: Pioneers

Temtem Pioneers propone una nueva aventura en el universo Temtem. Aún falta conocer la fecha de salida.

World Premiere! Discover Temtem: Pioneers, a brand new adventure that mixes creature collection, survival and action combat. Build yourself a home and grow with your Temtem!



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The Lift

The Lift es un simulador narrativo ambientado en una instalación científica abandonada. Su lanzamiento está previsto para 2027.

The Lift reveals a new gameplay trailer! Play a handyman in this surreal story-driven simulator in which you'll handle a wide variety of jobs in a Soviet science-fiction inspired world.



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Thick as Thieves

Thick as Thieves se lanzará el 20 de mayo de 2026. El juego está centrado en el sigilo y los robos estratégicos.

Thick as Thieves is releasing May 20! Play this stealth-action heist game set in an alternate-history Scottish city, where you'll get rich as long as you don't get caught!



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TOO DEEP TO QUIT

Too Deep to Quit ofrecerá exploración cooperativa en templos con un tono humorístico. Llegará en 2026.

World Premiere! Launching in 2026, TOO DEEP TO QUIT makes you dive into cursed temples to grab the ultimate prize. Cooperate with your puppet friends to reach the end and split the gold!



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Valor Mortis

Valor Mortis trasladará la fórmula soulslike a primera persona; su lanzamiento está previsto para otoño de 2026.

Discover more of Valor Mortis in their new feature trailer. This soulslike, supernatural retelling of the Napoleonic Wars launches on PC and consoles this Fall.



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Warhammer Survivors

Warhammer Survivors llegará a consolas y PC más adelante en 2026, junto con nuevo contenido.

Warhammer Survivors reveals new playable characters, new weapons and a new enemy faction! The fast-paced Warhammer roguelite survivor will launch on Steam and consoles this year.



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We Were Here Tomorrow

We Were Here Tomorrow ya tiene un demo disponible, mientras se espera más información sobre su lanzamiento.

Demo available! Try We Were Here Tomorrow, the next entry in the We Were Here series. The asymmetrical puzzle coop experience is back with a demo out now!



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Windrose

Windrose debutará en Acceso Anticipado el 14 de abril de 2026, para combinar supervivencia, combate y exploración marítima.

Windrose launches in Early Access on April 14th! Set sail in an alternative Age of Piracy where you'll plunder, survive and build while exploring and fighting both on land & sea.



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