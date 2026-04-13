TheGrefg se sincera y admite que su criticado skin de Fortnite probablemente nunca cambiará por culpa de los despidos masivos

El popular youtuber señala que sus contactos dentro de Epic Games fueron despedidos y duda que Fortnite actualice su aspecto

Fortnite es el rey indiscutible de las colaboraciones, pues en los últimos años le dio la bienvenida a un sinfín de íconos de la cultura pop: desde personajes de otros videojuegos hasta figuras memorables del cine. En su extenso catálogo de skins también encontramos a celebridades de la vida real, pero hay una que destaca por las razones equivocadas: TheGrefg.

Los fanáticos sabrán muy que el Battle Royale divide algunos de sus artículos de personalización en categorías. La Serie de Ídolos es una de las más populares, pues engloba todos los objetos relacionados con famosos como youtubers, streamers e influencers.

TheGrefg, uno de los creadores de contenido más populares de España y el mundo, tuvo el honor de aparecer dentro del free-to-play con un skin especial; sin embargo, es ampliamente conocido que la calidad del atuendo deja mucho que desear. ¿Acaso hay posibilidades de ver un cambio? Lo mejor será no esperarlo.

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El criticado skin de TheGrefg

Fue en 2021 cuando David Cánovas Martínez mostró al mundo su skin de Fortnite. El stream de presentación hizo historia, pues fue una de las transmisiones en vivo más vistas de todos los tiempos en Twitch con más de 2 millones de espectadores concurrentes.

Aunque el entusiasmo en la comunidad era palpable, un detalle llamó la atención: el personaje del juego gratuito no se parecía físicamente a TheGrefg. Desde entonces, esta colaboración se ha convertido en tema de burla y discusión cada vez que se anuncia un nuevo crossover de la Serie de Ídolos.

El youtuber con casi 20 millones de suscriptores también es muy vocal sobre el tema, y reconoció que su skin “fue hecha con las patas” cuando se anunció el aspecto inspirado en El Rubius en 2024.

El skin de TheGrefg perteneciente a la Serie de Ídolos recibió muchas críticas negativas por su poco parentesco con el youtuber español

David Cánovas Martínez se negó a tirar la toalla y explicó en innumerables ocasiones su intención de contactar directamente con Epic Games para solicitar una actualización que modifique el skin. A pesar de sus esfuerzos, el objeto de personalización mantiene el mismo diseño.

Fue el 27 de marzo de 2026 la última vez que el skin apareció en la tienda premium de Fortnite. Recordemos que el aspecto tiene un precio de 1500 PaVos, mientras que el paquete especial que también da acceso a un emote, un pico inspirado en un control de videojuegos y la variante de LEGO se ofrece a cambio de 1800 PaVos.

TheGrefg habla sobre el futuro de su skin de Fortnite

Aunque el youtuber aún mantiene la esperanza, en un video reciente se sinceró con su comunidad y reconoció que ve poco probable que Epic Games actualice su skin de Fortnite.

TheGrefg comentó que tenía planes de visitar las oficinas del estudio desarrollador detrás del free-to-play para solicitar el cambio; sin embargo, reconoció que ahora es más difícil que eso suceda por una sencilla razón: sus contactos dentro de la empresa perdieron su empleo como parte de la última ronda de despidos masivos.

Además, el creador de contenido reconoció que, a raíz de esta reestructuración que afectó a 1000 trabajadores, la compañía tiene “problemas mucho más reales” y otras prioridades, por lo que es poco probable que le dedique tiempo a modificar su skin.

TheGrefg pretendía visitar las oficinas de Epic Games para solicitar un cambio en su skin de Fortnite, pero sus contactos fueron despedidos

“Yo estaba dispuesto, lo estaba gestionando. Pero es que, de verdad, han despedido hasta el que abre la puerta. No puedo entrar, y da igual que yo sea TheGrefg. No sé si algún día pasará esa visita. Es más probable que me cambie la cara en la vida real, pero tengo que ser totalmente sincero con este tema”.

Efectivamente, Fortnite atraviesa por un momento difícil. A raíz de los despidos, un analista predice que el free-to-play colapsará a medida que el precio de los PaVos aumenta. Un productor también reconoció que se avecinan meses difíciles debido a que los empleados que aún permanecen en la compañía deberán adaptarse a la situación.

Pero cuéntanos, ¿eres fan de la skin de TheGrefg? ¿Crees que algún día se actualizará? Déjanos leerte en los comentarios.

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