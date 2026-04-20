Tim Cook dejará la dirección general de Apple: el directivo ocupó el cargo tras el fallecimiento de Steve Jobs en 2011 ¿Quién será el sucesor?

La dirección general de Apple estará a cargo de John Ternus a partir del 1 de septiembre

El fin de una era. Eso es lo que se dice en el mundo de los dispositivos electrónicos y cómputo tras el anuncio del retiro de Tim Cook como director general de Apple. La compañía norteamericana, una de las más valiosas del mundo, anunció que el ejecutivo dejará el cargo que ocupó desde 2011 tras el fallecimiento de Steve Jobs.

Sin embargo, la transición hacia un nuevo liderazgo ya está en marcha y en unos cuantos meses iniciará un nuevo periodo para la compañía de la manzana reconocida a nivel mundial por productos como el iPhone, el iPad, Apple Watch y más.

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Tim Cook y Steve Jobs: 2 momentos en la historia de Apple

Tim Cook se retira de la dirección general de Apple

Por medio de un comunicado publicado en Business Wire, Apple anunció que Tim Cook dejará el puesto de director general este año. De acuerdo con los detalles, el ejecutivo se retirará como jefe de la compañía el próximo 1 de septiembre.

Tim Cook no se retirará de la empresa. A partir de esa fecha, se convertirá en el nuevo presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple. Este grupo revisa y aprueba las decisiones a gran escala que se toman en la compañía de Cupertino, California.

Al respecto, el directivo declaró:

“Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el director general de Apple y que confiaran en mí para liderar una empresa tan extraordinaria. Amo a Apple con todo mi ser, y estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de personas tan ingeniosas, innovadoras, creativas y profundamente solidarias, que han sido inquebrantables en su dedicación a enriquecer la vida de nuestros clientes y crear los mejores productos y servicios del mundo”.

Tim Cook dejará la dirección general de Apple el próximo 1 de septiembre

¿Quién será su sucesor y el nuevo jefe de la compañía de iPhone, iPad y más?

Como parte del comunicado, Apple anunció que, a partir de la fecha señalada, la dirección general de la empresa quedará en manos de John Ternus. Actualmente, el directivo de 51 años se desempeña como vicepresidente de ingeniería de hardware.

El próximo 1 de septiembre de 2026 iniciará la era de John Ternus como director general de Apple. Tras el nombramiento, Tim Cook consideró que se trata de la mejor opción para liderar la compañía durante los años por venir.

Por su parte, el próximo director de Apple declaró:

“Estoy profundamente agradecido por esta oportunidad de llevar adelante la misión de Apple. He pasado casi toda mi carrera en Apple, tuve la suerte de trabajar con Steve Jobs y de contar con Tim Cook como mi mentor. Ha sido un privilegio ayudar a moldear los productos y experiencias que han cambiado gran parte de la forma en que interactuamos con el mundo y entre nosotros. Estoy lleno de optimismo sobre lo que podemos lograr en los próximos años, y me alegra mucho saber que las personas más talentosas del mundo están aquí en Apple, decididas a formar parte de algo más grande que cualquiera de nosotros. Me siento honrado de asumir este cargo y prometo liderar con los valores y la visión que han definido este lugar tan especial durante medio siglo”.

John Ternus será el nuevo director general de Apple

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