Lara Croft regresará con 2 juegos: Tomb Raider: Catalyst, una nueva aventura, y Legacy of Atlantis, un remake de su primer título

The Game Awards 2025 ya nos ofreció vistazos a nuevas franquicias, avances de juegos muy esperados y revelaciones mundiales. El evento de Geoff Keighley aún tiene anuncios muy interesantes, y el regreso de Lara Croft es muestra de ello. Durante la gala de esta noche, Crystal Dynamics y Amazon Games Studios nos dieron el primer vistazo a Tomb Raider: Catalyst y Tomb Raider: Legacy of Atlantis, una nueva aventura y un remake de un título clásico muy querido.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis traerá de regreso el juego de 1996

Crystal Dynamics y Amazon Games Studios trabajan en el futuro de la franquicia, pero también decidieron dar un vistazo a sus orígenes y su legado. De esta forma nació Tomb Raider: Legacy of Atlantis, un remake del juego original de 1996. Sus desarrolladores afirmaron que el proyecto es “una verdadera reinvención” del clásico.

Lara Croft tendrá un diseño renovado para el regreso a su aventura original. Alix Wilton Regan será la encargada de darle voz en el remake, que mejorará todos los entornos, enemigos y demás detalles de la aventura internacional. Los desarrolladores recrearon las selvas de Perú, las ruinas de Grecia, los desiertos de Egipto y una misteriosa isla con un gran secreto.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis será un regreso a los orígenes de la saga

“Esta auténtica reinvención de la primera aventura de Lara está diseñada tanto para aspirantes a asaltantes como para los fans más veteranos. Queremos honrar sus orígenes ofreciendo un diseño de juego moderno, gráficos impresionantes y nuevas sorpresas que harán que los jugadores se enamoren de Lara una y otra vez”.

El remake fue creado con la colaboración de Flying Wild Hog, que ayudó a modernizar los gráficos y los sistemas de juego. Tomb Raider: Legacy of Atlantis aún no tiene fecha de lanzamiento, pero llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en algún momento de 2026. Abajo puedes ver su primer trailer:

El futuro de la franquicia está en Tomb Raider: Catalyst

Crystal Dynamics y Amazon Games Studios también nos dieron un vistazo a lo que le espera a Lara Croft en 2027. Tomb Raider: Catalyst es una nueva aventura que iniciará en medio de un “cataclismo mítico”. Nuestra aventurera favorita se enfrentará a “antiguos secretos” que despertaron “misteriosas fuerzas guardianas”.

“Lara corre para descubrir la verdad enterrada bajo el paisaje fracturado antes de que los cazadores de tesoros más notorios del mundo puedan apoderarse de su poder para su propio beneficio. Mientras el mundo antiguo choca con el presente, Lara debe decidir en quién confiar entre rivales y aliados para evitar una catástrofe y proteger un secreto que podría remodelar el futuro”.

Tomb Raider: Catalyst también está en desarrollo para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Tardará un par de años en llegar, por lo que es muy pronto para conocer su fecha de lanzamiento. Los estudios detrás del proyecto prometieron que en los próximos días conoceremos más detalles sobre ambos juegos. Abajo está el primer trailer de la nueva aventura de Lara Croft:

“Esto es sólo el comienzo de las próximas aventuras de Lara. Prepárense para acrobacias más seguras, momentos desconcertantes y descubrimientos sutiles cuando compartamos aún más información el próximo año”.

