Tomodachi Life: Living the Dream tardó 8 años en desarrollarse y nació tras el final de Miitomo

La nueva entrega de la querida saga de Miis llega a Nintendo Switch después de un largo proceso creativo que comenzó desde el debut de la consola.

Después de años de silencio, Tomodachi Life: Living the Dream finalmente está listo para debutar en Nintendo Switch. Sin embargo, lo que pocos imaginaban es que este peculiar simulador social lleva casi una década en desarrollo.

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Una reciente entrevista con desarrolladores de Nintendo reveló detalles interesantes sobre el origen del proyecto. La historia conecta directamente con el cierre de una etapa importante para la compañía y el futuro de los Mii.

Un proyecto que nació junto a Nintendo Switch

El desarrollo de Tomodachi Life: Living the Dream comenzó en 2017, el mismo año en que Nintendo Switch debutó a nivel mundial. Según el equipo, el proyecto arrancó una vez que el trabajo en Miitomo se estabilizó.

Fue en ese momento cuando surgió la inquietud de regresar a la fórmula de Tomodachi Life, una franquicia que dejó huella con una querida entrega para Nintendo 3DS.

El productor Yoshio Sakamoto compartió un sentimiento clave que detonó todo. Tras exprimir al máximo el juego original, comentó que quería ver a sus personajes vivir nuevas experiencias, pero ya no era posible dentro de ese título. Esa idea encendió la chispa para crear una nueva entrega.

Aquí puedes ver el avance más reciente de la nueva entrega:

La necesidad de hacer crecer a los Mii

El equipo creativo explicó que tanto Sakamoto como el productor Takahashi tenían un fuerte apego por el juego original. Durante años siguieron interactuando con sus Mii, pero el contenido ya no daba para más.

Ese límite creativo llevó a una decisión clara: desarrollar un nuevo juego que expandiera las posibilidades. Así nació Tomodachi Life: Living the Dream, ahora con el poder de Nintendo Switch, lo que permite experiencias más variadas, interacciones más profundas y situaciones aún más absurdas. El resultado es un título que busca capturar la esencia del original, pero con ideas frescas y una escala mayor.

Un lanzamiento muy cercano

La espera finalmente termina este 16 de abril, fecha en la que Tomodachi Life: Living the Dream llegará a Nintendo Switch. El juego promete retomar el encanto, el humor y la creatividad que convirtieron a la serie en un fenómeno entre los fans.

Después de tantos años de desarrollo, todo apunta a que esta nueva entrega será una evolución importante para la franquicia. Si tienes dudas de lo que te espera, puedes leer nuestra reseña completa en este enlace.

¿Te emociona el regreso de Tomodachi Life? ¿Crees que logrará superar al clásico de Nintendo 3DS? Cuéntanos en los comentarios.

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