Tras 2 meses de suspensión, gacha de waifus erótico vence la censura: ¿cuándo regresará Snowbreak?

La censura es un asunto delicado, pero no debe negarse su existencia en la industria de los videojuegos, pues ejemplos sobran. Y precisamente llamó mucho la atención un reciente caso porque comprometió la continuidad del popular juego gacha Snowbreak, pero que al parecer logró vencerla, aunque no se sabe a ciencia cierta en qué medida.

¿Qué pasó con Snowbreak, por qué no se puede jugar?

El caso data de inicios de este año, exactamente el 2 de marzo, cuando a través de sus canales oficiales el equipo del juego de disparos RPG de ciencia ficción con waifus en 3D Snowbreak: Containment Zone anunció que el título entraría en un periodo de mantenimiento de duración indefinida. Se creía que terminaría en unos cuantos días, en el peor de los casos, pero se prolongó tanto que hasta hace unos cuantos días ya habían pasado 2 meses.

Dear Adjutants,



Server maintenance for Snowbreak: Containment Zone will begin on March 2 at 23:59 (UTC+8).



[Special Notes]

– The servers will be temporarily closed for technical maintenance. Due to the large volume of data involved, the maintenance period may be extended. We… pic.twitter.com/ndMu3pERJU — Snowbreak: Containment Zone (@SnowbreakEN) March 2, 2026

Naturalmente, el tiempo de inactividad hizo pensar a muchos fans que el título habría llegado a su fin y que era cuestión de tiempo para que se anunciara su fin de servicio.

Algunos otros llegaron a creer que se trataba de una estafa, pues argumentaban que se lanzó la versión más candente del título a manera de sacadineros para al final dejar solo a los jugadores sin el título.

De manera oficial, el servicio de atención al cliente hasta hace unos cuantos días indicaba que estiman que el juego esté de regreso a inicios de mayo; aunque esto podría ser de alivio para algunos, la verdad es que no lo es mucho para otros, puesto que recuerdan que información oficial indicaba previamente que el título volvería a estar disponible a inicios de abril, que evidentemente no se cumplió, y temían que pasara lo mismo esta vez.

La preocupación era alta sobre todo porque las cuentas oficiales del juego en redes sociales no habían mantenido a los jugadores al tanto de la situación, sino que la última vez que se estableció contacto fue precisamente con el anuncio del mantenimiento de emergencia.

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La censura puso fuera de servicio a Snowbreak, pero muy pronto regresará (imagen: Amazing Seasun Games)

¿Cuándo regresará Snowbreak?

Pues bien, luego de más de 2 meses, el equipo de operación de Snowbreak reapareció para confirmar que Snowbreak ya tiene fecha de regreso.

En el anuncio se indica que el mantenimiento larguísimo de Snowbreak llegará a su fin el primer instante del 8 de mayo (hora de la Ciudad de México), y traerá consigo el evento limitado Winds of Warmth.

Algunas tiendas de evento que se interrumpieron por el mantenimiento sorpresivo de marzo extenderán su disponibilidad y el temporizador de otros eventos o contenidos se reanudará tras el regreso del título; adicionalmente, se ofrecerá una serie de recompensas a manera de agradecimiento por la larga espera, que puedes ver a continuación.

Hasta 66 Manifestation Echo Covenant (1 diario)

Ever Together – Advanced Manifestation Invitation Letter x1 (selector)

Ever Together – Advanced Weapon Bay x1 (selector)

Recompensas sin reclamar de las misiones de Water City Tour del evento Back From Bygone

Recompensas sin reclamar del Dreamtide Pass

Durante 14 días tras mantenimiento a través del correo del juego: Memory Chip Bundle x4, Baldr Inhibitor (Large) x2

Namecard: Welcome Home, avatar Full Throttle, y estampas de chat (Acacia: Flowers, Marian: Shape of Love, Fritia: Excellent! y Longyan: Here in Grandeur)

“¡Gracias por su comprensión y apoyo!”, finalizó el equipo de operación de Snowbreak.

¿Snowbreak venció la censura?

Aunque el hecho de que Snowbreak muy pronto podrá jugarse de nuevo puede tomarse como una victoria y hace que muchos expresen su alivio, hay quienes están escépticos en torno al contenido que habría tenido que comprometerse para asegurar su disponibilidad.

Ni el equipo responsable de Snowbreak ni la compañía china desarrolladora y distribuidora del juego, Amazing Seasun Games, explicaron la razón precisa por la que el juego tuvo que irse a mantenimiento prolongado —y quizá nunca lo hagan—.

No obstante, se supone que se debió a la censura. Jugadores saben ampliamente que el gobierno chino tiene en la mira a creadores de contenido erótico, razón por la cual títulos de esta clase que tienen algún grado de contenido goon no están exentos y que cargan consigo una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. El truco está en no llamar mucho la atención y controlar los niveles del contenido goon.

Por si te lo perdiste: jugadores impidieron censura de BrownDust2.

Pero Snowbreak presume sus altos niveles de gooning, repleto de fan service y contenido muy candente, aparte de que se cree que hubo grupos de activistas que lo señalaron y reportaron.

Los desarrolladores entonces habrían intentado quitar el contenido erótico, pero tal vez creyeron que no sería suficiente, razón por la cual habrían tomado la decisión extrema de llevarlo a mantenimiento para hacer una revisión exhaustiva y ofrecer una versión de bajo perfil en este sentido. Se desconoce cuánto se regularían los niveles de esta clase de contenido.

Snowbreak se enorgullece de su fan service y contenido candente (imagen: Amazing Seasun Games)

¿Qué opinas del regreso de Snowbreak? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

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