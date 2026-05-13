Ubisoft enterró un tesoro real con $500,000 USD y los regalará a un fan de Assassin’s Creed que resuelva este misterio

Assassin’s Creed Black Flag Resynced viene en camino y qué mejor forma de promocionarlo que con una búsqueda del tesoro. Ubisoft y Unsolved Hunts se aliaron para desafiar a los fanáticos de la saga con un gran misterio que podría volverlos millonarios. Lo que pasa es que las compañías enterraron un tesoro real en el Caribe, cuyo valor aproximado es de $500,000 USD.

Los jugadores pueden ser parte de una especie de aventura pirata para encontrarlo; sin embargo, la tarea no será nada sencilla. Para dar con el tesoro y sus riquezas, es necesario resolver 15 acertijos que ofrecerán pistas sobre la ubicación de la valiosa recompensa. Ser parte de esta viaje es sencillo, así que a continuación te compartimos todos los detalles.

Video relacionado: La historia detrás de Assassin’s Creed

Ubisoft regalará $500,000 USD para promocionar Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Ubisoft y Unsolved Hunts presentaron Gold & Crystal – The Lost Treasure of Edward Kenway, una búsqueda del tesoro especialmente ideada para promocionar Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Se trata de un desafío mundial, así que cualquier fan de la franquicia podrá participar, siempre y cuando cumpla con algunos requisitos de los que hablaremos más adelante.

La gran recompensa es un tesoro real con $500,000 USD. Las compañías enterraron un cofre lleno de monedas de oro y una calavera de cristal con incrustraciones. Este valioso premio está en alguna ubicación secreta del Caribe, y para encontrarla es necesario resolver un gran misterio. La búsqueda iniciará oficialmente el próximo 9 de noviembre, pero los participantes deberán ser pacientes, pues se espera que dure entre 2 y 5 años.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced inspiró una de las mayores búsquedas de tesoro

Gold & Crystal – The Lost Treasure of Edward Kenway desafiará a los participantes con acertijos de todo tipo. Ubisoft adelantó que habrá 15 misterios por resolver para encontrar la ubicación del tesoro. Todos ellos tendrán referencias a Assassin’s Creed Black Flag Resynced y se podrán completar de manera remota en cualquier parte del mundo.

No es necesario que los participantes conozcan Assassin’s Creed Black Flag Resynced ni alguna otra entrega de la saga, así que la competencia está abierta incluso a quienes no son jugadores. Se trata de un concurso bastante especial, pues la primera persona que resuelva los acertijos y encuentre el tesoro será el ganador de los $500,000 USD.

¿Cómo participar en la búsqueda del tesoro?

La competencia está abierta a personas de todo el mundo, siempre y cuando sean mayores de edad. Los interesados deben visitar la página oficial del concurso para recibir los acertijos poco a poco. Ubisoft explicó que la competencia estará llena de referencias a Assassin’s Creed Black Flag Resynced, pero que cualquiera pueda ganar.

La compañía también advirtió que el valor del premio puede variar, pues dependerá de cuál sea el costo del oro cuando se encuentre el tesoro. Garantizó que las monedas valdrán $300,000 USD, mientras que la cantidad restante se cubrirá con el valor de la calavera. Los acertijos subirán de dificultad poco a poco, así que Ubisoft recomendó a los participantes ser pacientes y perseverantes.

“Los acertijos no siempre requieren conocimientos avanzados de criptografía: sobre todo, apelan a tu cultura histórica, tu lógica, tu sentido común y tu intuición”.

Los interesados podrán ser parte de la búsqueda del tesoro en solitario o formar un equipo para tener mayores oportunidades de ganar. En caso de participar con varias personas y ganar, el mismo equipo decidirá cómo repartir el premio. Asimismo, es posible recibir ayuda en los canales oficiales de Discord de la competencia.

La competencia te desafiará con acertijos de lógica y deducción

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Assassin’s Creed.

Video relacionado: Juegos de Assassin’s Creed – Del peor al mejor

Fuente