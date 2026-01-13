Ubisoft mueve piezas clave y reaviva la esperanza de 2 remakes muy esperados por los fans

Ubisoft volvió a llamar la atención de la comunidad tras varios movimientos discretos, pero aún así muy llamativos, en sus dominios oficiales. En las últimas 24 horas, se detectaron actualizaciones importantes relacionadas con 2 proyectos que llevan años en la conversación. Esto bastó para encender rumores y reactivar expectativas entre los fans.

Aunque la compañía francesa todavía no hace un anuncio formal, el contexto actual resulta difícil de ignorar. Los cambios apuntan directamente a Prince of Persia: The Sands of Time Remake y Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, 2 títulos con historias muy distintas, pero con algo en común: ambos representan una fuerte carga de nostalgia.

El largo camino del regreso de Prince of Persia

El caso de Prince of Persia: The Sands of Time Remake resulta especialmente sensible. El proyecto fue presentado hace años y recibió críticas inmediatas por su apartado visual. Desde entonces, Ubisoft optó por reiniciar el desarrollo y cambiar de estudio, generando un silencio prolongado.

Estas nuevas actualizaciones en el dominio oficial sugieren que el remake podría estar más cerca de reaparecer. Para muchos jugadores, esta entrega marcó una era gracias a su narrativa, mecánicas de plataformas y control del tiempo. Un relanzamiento bien ejecutado podría devolverle el prestigio que merece. Ubisoft sabe que este juego tiene una base de fans exigente. Por eso, cualquier nuevo avance será observado con lupa por la comunidad.

Black Flag Resynced y la nostalgia pirata

Por otro lado, Assassin’s Creed: Black Flag Resynced también comenzó a generar conversación. Esta versión renovada del clásico de piratas es uno de los secretos peor guardados de la franquicia. Durante años, varios reportes apuntaron a un regreso del título con mejoras técnicas.

Black Flag es recordado por su mundo abierto marítimo, combates navales y una historia que muchos consideran de las mejores de la saga. Una versión actualizada permitiría disfrutar esa experiencia con tecnología moderna y posibles ajustes jugables. Los cambios recientes en su dominio refuerzan la idea de que Ubisoft prepara algo grande.

¿Ubisoft Forward en camino?

Todo indica que estos anuncios podrían llegar durante un evento Ubisoft Forward, aunque todavía no existe confirmación oficial. Ubisoft suele utilizar este formato para presentar novedades importantes y sorprender a sus seguidores.

Si ambos juegos reaparecen pronto, el impacto sería fuerte. No sólo por la nostalgia, sino por la expectativa de ver cómo Ubisoft maneja remakes tan queridos.

