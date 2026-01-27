Un banner de Walmart reaviva rumores sobre clásicos de GameCube rumbo a Nintendo Switch Online

Un ad discreto del minorista encendió la conversación entre fans y volvió a poner sobre la mesa posibles movimientos de Nintendo con su catálogo retro.

La conversación alrededor de Nintendo Switch Online volvió a calentarse por un detalle que nadie esperaba. Un banner publicitario en el sitio de Walmart encendió las alarmas entre la comunidad. La imagen sugiere la llegada de Metroid Prime 2: Echoes y Pikmin 2 al servicio de suscripción. Nada está confirmado todavía, pero el hallazgo ya dio la vuelta a redes y foros.

Walmart mantiene una página dedicada a productos Nintendo en Estados Unidos, con anuncios y enlaces directos para comprar tarjetas físicas y códigos digitales del servicio. En ese contexto apareció un banner actualizado. El detalle llamó la atención por mostrar 2 juegos de GameCube que todavía no forman parte del catálogo y que tampoco han sido anunciados oficialmente por la compañía.

Un guiño que no pasó desapercibido

La comunidad detectó rápido la imagen y empezó a compartirla como posible adelanto. El banner muestra claramente Metroid Prime 2: Echoes y Pikmin 2 asociados a Nintendo Switch Online. La selección resulta interesante por varias razones. Ambos títulos son muy queridos y encajan perfecto con la estrategia de reforzar el valor del servicio.

Nintendo ha utilizado antes a minoristas como escaparate indirecto de campañas activas. Eso no convierte el banner en confirmación oficial. Sin embargo, sí deja claro que algo se está moviendo tras bambalinas. Sobre todo cuando el objetivo es impulsar ventas de suscripciones.

Juegos que abren más preguntas que respuestas

La presencia de Pikmin 2 resulta llamativa porque el juego ya puede comprarse en Nintendo Switch. Incluirlo en Nintendo Switch Online cambiaría su percepción de valor, aunque también podría reforzar la visibilidad de la franquicia para nuevos jugadores.

El caso de Metroid Prime 2: Echoes genera todavía más conversación. El primer Metroid Prime recibió una versión Remastered muy celebrada. Muchos fans esperan una trilogía completa siguiendo esa línea. Ver la secuela llegar sola al servicio rompería ese esquema soñado durante años.

Nintendo ya ha sorprendido antes

Este tipo de decisiones no serían nuevas para Nintendo. The Legend of Zelda: The Wind Waker llegó a Nintendo Switch Online sin que Wind Waker HD diera el salto fuera de Wii U. Ese antecedente deja claro que la compañía no siempre sigue el camino esperado por los fans.

Por ahora, el banner de Walmart debe tomarse como una pista, ya que Nintendo no ha hecho anuncios oficiales. Aun así, el simple detalle bastó para reactivar teorías. Nintendo Switch Online sigue creciendo y cada movimiento genera conversación inmediata.

¿Te gustaría que Metroid Prime 2: Echoes llegue a Nintendo Switch Online antes de una trilogía remasterizada, ¿Pagarías otra vez por Pikmin 2 o prefieres verlo incluido en el servicio Cuéntanos en los comentarios.

