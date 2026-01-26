Un conocido insider compartió lo que cree que Nintendo está preparando para este año en Switch 2

El 2026 ya empieza a perfilarse como un año clave para Nintendo y su nueva consola. Aunque el Nintendo Switch 2 ya está en el mercado, todavía quedan muchas cartas importantes por revelarse. Ahora, una nueva serie de predicciones encendió la conversación entre fans.
El insider conocido como NateTheHate, una figura recurrente en rumores de la industria, compartió una lista con posibles lanzamientos first party para este año. Como siempre, se trata de información no confirmada, pero varias ideas suenan bastante creíbles.
A continuación, te contamos cuáles serían los planes de Nintendo para el próximo año, siempre tomando estos datos con cautela.
Mario y Pokémon liderarían el cierre del año
Uno de los puntos más llamativos es la supuesta llegada de un nuevo Super Mario en 3D como gran lanzamiento de temporada navideña. Sería el primer Mario tridimensional completamente nuevo pensado para Nintendo Switch 2.
Junto a Mario, Pokémon también tendría un peso enorme. Según la predicción, la Generación 10 debutaría durante el mismo periodo festivo, apuntando a convertirse en otro fenómeno de ventas global.
La combinación de ambas franquicias en un mismo año recuerda a los momentos más fuertes de Nintendo en generaciones pasadas.
Remasters, ediciones mejoradas y DLC importantes
La lista también menciona Xenoblade Chronicles 2 en una posible Definitive Edition, lo que permitiría revivir el RPG con mejoras técnicas y ajustes modernos en Switch 2.
Además, Nintendo podría seguir apostando por versiones mejoradas con Switch 2 Editions. Entre los juegos mencionados aparecen Nintendo Switch Sports y Pikmin 4, aunque sin detalles concretos.
Otro punto interesante es la posible llegada de un DLC grande para Mario Kart World, lo que mantendría viva la experiencia multijugador durante todo el año.
Zelda volvería a sorprender con un remake o remaster
Como cierre, The Legend of Zelda no se quedaría fuera. NateTheHate menciona que Nintendo podría lanzar un remaster o remake de algún título clásico de la saga, aunque no especifica cuál. Esto encajaría con la estrategia reciente de Nintendo de revitalizar entregas pasadas para nuevas audiencias en Switch 2.
Por ahora, nada de esto es oficial, pero las predicciones ya están dando mucho de qué hablar.
¿Te emociona la idea de un nuevo Mario en 3D para 2026?, ¿qué juego de Zelda te gustaría ver regresar con un remake o remaster? Cuéntanos en los comentarios.
