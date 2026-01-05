Un misterioso proyecto de Konami para Nintendo Switch despierta curiosidad tras aparecer clasificado por la ESRB

Enchanted Wonderland apunta a una aventura familiar con magia, minijuegos y un parque temático que debe renacer.

El inicio de año suele traer sorpresas que anticipan anuncios importantes. Algunas llegan mediante registros oficiales que adelantan pistas clave. Esta vez, la atención recae en Nintendo Switch. Un título sin anunciar de Konami apareció en un organismo regulador. La información despertó curiosidad entre jugadores atentos.

Por si te lo perdiste: Conoce el prometedor calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para 2026

La clasificación es de Enchanted Wonderland, un proyecto que todavía no se presenta. El juego recibió evaluación por parte de la Entertainment Software Rating Board. El registro habla de una experiencia colorida y accesible. Todo apunta a una aventura pensada para públicos amplios.

Un registro que levanta cejas

La ESRB otorgó a Enchanted Wonderland una clasificación E para todos. El texto oficial ofrece una idea clara de la propuesta. El juego invita a conocer un mundo mágico. El objetivo principal es recolectar “alegría”. Con ese recurso, los jugadores deben revivir un parque abandonado y la premisa mezcla fantasía, exploración y más actividades.

¿Qué tipo de experiencia propone Enchanted Wonderland?

Según la descripción, los jugadores interactúan con distintos personajes. Durante la aventura, aprenden magia y desbloquean atracciones. El parque funciona como un eje central. Cada atracción incluye minijuegos con mecánicas propias.

Entre los minijuegos hay uno espacial en donde los jugadores usan láseres contra ovnis. Estos elementos justifican la mención de violencia fantástica leve. El tono general será ligero y caricaturesco.

“Enchanted Wonderland está clasificado E para Everyone por la ESRB con violencia fantástica leve. También incluye interacción entre usuarios. Es un juego de aventura en el que los jugadores exploran un mundo mágico para reunir alegría y resucitar un parque temático. Los jugadores interactúan con personajes, aprenden magia y participan en distintas atracciones y minijuegos del parque. Entre los varios minijuegos, una atracción con temática espacial consiste en disparar láseres a ovnis; pueden aparecer destellos y pequeñas explosiones cuando las naves son alcanzadas.”

Un anuncio que parece inminente

Que el juego ya tenga clasificación sugiere un anuncio cercano. Nintendo Switch continúa recibiendo propuestas familiares. Konami podría apostar por una nueva saga y el momento del año resulta ideal para presentar algo así.

¿Qué te parece esta posible nueva aventura de Konami? ¿Te atrae la idea de revivir un parque con magia? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente