Un nuevo rumor apunta a que Final Fantasy VII Rebirth llegará a Xbox Series y Nintendo Switch 2 este mismo año

Un conocido insider vuelve a sacudir a la comunidad con información que muchos jugadores han estado esperando desde hace tiempo.

Desde su lanzamiento, Final Fantasy VII Rebirth ha sido uno de los juegos más comentados de la generación. Su calidad, ambición y peso dentro de la franquicia han provocado que muchos jugadores se pregunten cuándo llegará a más consolas. Ahora, un nuevo reporte vuelve a poner ese tema sobre la mesa y enciende la conversación entre los fans.

Por si te lo perdiste: Conoce el prometedor calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para 2026

El insider que soltó la bomba en redes sociales

El filtrador NatetheHate publicó recientemente en X nueva información relacionada con Final Fantasy VII Rebirth. Según el insider, el juego estaría programado para llegar a Xbox Series X|S más adelante en 2026, ampliando por fin su disponibilidad fuera del ecosistema PlayStation. Además, el reporte también menciona una versión para Nintendo Switch 2 durante este mismo año.

NatetheHate es una figura conocida dentro de la industria por compartir información que, en varios casos, termina siendo confirmada de forma oficial. Por esa razón, su publicación fue suficiente para generar expectativas inmediatas entre jugadores de Xbox y Nintendo. Hasta ahora, Square Enix no ha hecho ningún anuncio oficial sobre la fecha de llegada de estas versiones.

El futuro de Final Fantasy VII Rebirth fuera de PlayStation

Final Fantasy VII Rebirth debutó originalmente como una experiencia exclusiva, siguiendo la estrategia que Square Enix ha usado con entregas recientes de la saga. Sin embargo, con el paso del tiempo, la compañía ha llevado varios de sus títulos a más plataformas, lo que ha reforzado la idea de que este RPG también daría el salto.

La posible llegada a Nintendo Switch 2 resulta especialmente interesante. Un estreno en 2026 permitiría aprovechar una base de usuarios más grande y ofrecer una versión mejor optimizada. Esto también abriría la puerta para que nuevos jugadores descubran esta parte clave del remake.

Lo que este movimiento significaría para Square Enix

Llevar Final Fantasy VII Rebirth a Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2 podría representar un impulso importante para el juego. La expansión multiplataforma permitiría alcanzar a una audiencia más amplia y extender su ciclo comercial. Además, reforzaría la presencia de la franquicia en consolas donde mantiene comunidades muy activas.

Por ahora, esta información debe tomarse como un rumor. Aun así, la reputación del insider hace que muchos estén atentos a cualquier anuncio oficial. Todo indica que los próximos meses serán clave para conocer el futuro del juego.

¿Te gustaría jugar Final Fantasy VII Rebirth en Xbox Series X|S, ¿Crees que la versión de Nintendo Switch 2 llegará en buenas condiciones Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente