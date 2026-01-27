Un nuevo rumor apunta a que Nintendo Switch 2 recibirá juegos third party de alto perfil en 2026

El conocido insider NateTheHate vuelve a encender la conversación con posibles anuncios importantes para la consola de Nintendo.

La conversación alrededor de Nintendo Switch 2 sigue creciendo gracias a rumores que apuntan a un futuro muy atractivo. Esta vez, el foco está en una nueva filtración del conocido insider NateTheHate, quien asegura que varios títulos de alto perfil llegarían a la consola durante 2026. Aunque se trata de información no confirmada, el historial del filtrador ha sido suficiente para generar expectativa entre los fans.

De acuerdo con NateTheHate, estos anuncios podrían concretarse muy pronto. El insider asegura que Nintendo estaría preparando un nuevo Nintendo Direct para la primera semana de febrero, evento que serviría como escenario para revelar estos lanzamientos. Si la información es correcta, el catálogo third party de la consola podría fortalecerse de manera importante.

Un RPG europeo que apunta a 2026

Uno de los nombres más llamativos es Clair Obscur: Expedition 33, un RPG que ha sido bien recibido por su estilo artístico y su enfoque narrativo. Según NateTheHate, este juego llegaría a Nintendo Switch 2 en algún momento de este año, lo que representaría una apuesta fuerte por experiencias más maduras dentro del catálogo.

El insider mencionó directamente que más títulos como Clair Obscur: Expedition 33 ya estarían contemplados para la consola. Esto reforzaría la idea de que Nintendo busca atraer propuestas distintas a su oferta tradicional.

ATLUS y Square Enix también estarían en la jugada

Otro de los juegos señalados es Metaphor: ReFantazio, el ambicioso RPG de ATLUS, estudio conocido por franquicias como Persona. NateTheHate afirma que este título también llegaría a Nintendo Switch 2 durante 2026, lo que sería una noticia importante para los fans del género en la plataforma.

Por otro lado, Square Enix también estaría considerando llevar Final Fantasy XVI a la consola. El insider aclaró que no tiene certeza sobre su fecha de lanzamiento, pero cree que el juego podría anunciarse este mismo año. De confirmarse, sería uno de los ports más grandes para la consola hasta ahora.

Aunque ninguno de estos anuncios ha sido confirmado de manera oficial, el posible Nintendo Direct de febrero podría despejar muchas dudas. Por ahora, todo queda en el terreno del rumor, pero la expectativa ya está sobre la mesa.

¿Te gustaría ver Final Fantasy XVI en Nintendo Switch 2?, ¿qué otro juego third party crees que debería llegar a la consola? Cuéntanos en los comentarios.

