Un viejo rumor de Xbox vuelve a sonar fuerte gracias a Nintendo Switch 2 y una nueva clasificación

Una aparición inesperada reaviva la conversación sobre uno de los juegos más queridos de Bethesda y Tango Gameworks.

Durante meses, varios juegos de Xbox han dado el salto a otras plataformas, y uno de los más pedidos siempre fue Hi-Fi Rush. Aunque su llegada a Nintendo parecía olvidada, una reciente clasificación volvió a encender la conversación entre los fans. El momento también resulta ideal, ahora que Nintendo Switch 2 ya está en el mercado.

Por si te lo perdiste: Conoce el prometedor calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para 2026

La información no llegó mediante un anuncio oficial, pero sí por una pista que rara vez falla cuando se trata de lanzamientos próximos. Por esa razón, muchos jugadores ya comienzan a prepararse para un anuncio que podría darse muy pronto.

Una clasificación que lo cambia todo

De acuerdo con reportes recientes, Hi-Fi Rush apareció listado y clasificado para Nintendo Switch 2. Este tipo de registros suele ocurrir cuando un juego se encuentra en etapas finales de publicación. La situación despertó especulación inmediata sobre su anuncio oficial en un Nintendo Direct cercano.

El dato resulta relevante porque Hi-Fi Rush fue uno de los títulos que originalmente se planeaban para Nintendo Switch. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó durante la generación pasada. Ahora, con Nintendo Switch 2 en circulación, el escenario luce mucho más favorable.

La potencia adicional de la nueva consola permitiría una versión más cercana a las ediciones de otras plataformas. Eso incluye mejor rendimiento, tiempos de carga más estables y una experiencia rítmica sin compromisos.

Un juego que encaja perfecto con Nintendo

Desde su lanzamiento original, Hi-Fi Rush destacó por su estilo visual, humor ligero y jugabilidad basada en ritmo. Todos estos elementos encajan de forma natural con la audiencia de Nintendo. Además, su enfoque accesible lo convierte en una opción ideal para sesiones cortas o largas.

El juego también se benefició de una recepción muy positiva por parte de la crítica y los jugadores. Su personalidad, música y combate creativo lo convirtieron en un favorito inmediato. Por eso, su ausencia en consolas Nintendo siempre se sintió extraña.

Con la actual estrategia multiplataforma de Microsoft, la llegada de este título parece cada vez más lógica. La clasificación reciente refuerza la idea de que el anuncio oficial está cerca.

¿Qué podemos esperar ahora?

Por el momento, no existe confirmación directa de Microsoft, Bethesda o Tango Gameworks. Aun así, el historial de este tipo de registros suele anticipar anuncios inminentes. Muchos esperan que la revelación llegue acompañada de un trailer y una fecha concreta.

Si todo se cumple, Hi-Fi Rush podría convertirse en uno de los lanzamientos third-party más celebrados en Nintendo Switch 2 durante este año.

¿Te gustaría jugar Hi-Fi Rush en Nintendo Switch 2?, ¿Crees que este tipo de juegos encajan mejor en consolas portátiles? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente