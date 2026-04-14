Una anciana de 91 años ignora las llamadas de la policía y preocupa a su familia, pero sólo estaba ocupada jugando videojuegos

Las autoridades revelaron que la mujer, cuya identidad no se reveló, intentaba batir un récord en un juego

Ya lo hemos dicho en numerables ocasiones, pero nunca sobra recordar que el gaming es un pasatiempo que cualquier persona, independientemente de su género, edad o profesión, puede disfrutar. Precisamente, hace unos días ganó visibilidad el caso de una mujer de 91 años que recibió la visita de las autoridades locales por jugar videojuegos.

Esta historia nos llega desde Westlake, Ohio, Estados Unidos. Según los informes, la entusiasta de los videojuegos ignoró las llamadas de un programa de seguridad, lo que causó preocupación sobre su estado de salud. La policía visitó el domicilio de la anciana, sólo para encontrarla muy ocupada con su juego favorito.

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Abuelita genera la movilización de la policía, pero sólo jugaba videojuegos

De acuerdo con el reportaje del canal de noticias News 5 Cleveland, la mujer, cuya identidad no se reveló al público para proteger su privacidad, forma parte del programa policial conocido como “Are You Okay?” Básicamente, los participantes reciben llamadas diarias para confirmar su estado de salud.

Esta iniciativa resulta particularmente útil en casos de personas mayores o discapacitadas que viven solas, pues permite darles seguimiento para garantizar que están a salvo. Según el sitio web oficial, se notifica al Departamento de Policía de la localidad y se envía un agente al domicilio en caso de que la persona no atienda las llamadas.

Pues bien, el pasado 9 de abril tuvo lugar uno de los casos más curiosos y controvertidos en la historia reciente de este programa. Resulta que la anciana de 91 años no respondió a su llamada de seguimiento habitual, y tampoco a las de la policía ni las de su hija. Esta situación generó pánico por obvias razones.

La anciana de 91 años jugaba videojuegos y por eso no atendió a las llamadas de seguridad

Debido a la falta de respuesta, el programa se puso en contacto con el departamento de policía, que envió un grupo de agentes al domicilio de la mujer para comprobar su estado.

Afortunadamente, esta historia tuvo un final feliz. En lugar de encontrar a una anciana con problemas de salud o algo peor, los policías que visitaron la casa descubrieron que la mujer ignoró las llamadas por estar ocupada con un juego.

“Estamos aquí con ella ahora mismo; juega videojuegos en su habitación”, dijo uno de los agentes en su informe. Según el reporte, la mujer dijo que “intentaba batir su récord” y por eso no contestó las llamadas de seguimiento del programa de seguridad.

Los videojuegos son un hobby para jóvenes, adultos y ancianos

Jerry Vogel, el capitán del Departamento de Policía de Westlake, dijo que “todos se rieron” cuando descubrieron que la mujer de edad avanzada solamente jugaba videojuegos. Además, el profesional recalcó que esta iniciativa ya salvó la vida de otras personas en el pasado.

El reporte no menciona cuál era el videojuego que acaparó la atención de la anciana, así que nunca sabremos qué era tan importante como para ignorar las llamadas del programa de seguridad. Sólo esperamos que sí lograra superar su récord.

Este caso nos recuerda que los videojuegos son un hobby para jóvenes, adultos y ancianos. El pasado hablamos de Shirley Curry, la famosa “Abuela Skyrim” de 90 años que ganó visibilidad en YouTube por sus videos en los que explora el RPG de Bethesda.

Shirley Curry es posiblemente la “abuela gamer” más famosa de Internet

Hace unos meses también se hizo viral la historia de GrammaCrackers, una abuela gamer que empezó a realizar transmisiones de Minecraft en YouTube para recaudar fondos y ayudar a pagar el tratamiento contra el cáncer de su nieto. Afortunadamente, la comunidad mostró su apoyo y la creadora de contenido alcanzó su cometido.

Pero cuéntanos, ¿conoces algún caso similar? Déjanos leerte en los comentarios.

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