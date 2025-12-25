Uno de los juegos más populares de Fallout llegaría a la televisión con un reality show: participantes competirían por construir y gestionar una bóveda

Reportes aseguran que Amazon y Bethesda expandirán aún más el universo de la franquicia con un nuevo programa

El fervor por Fallout está en uno de sus niveles más altos gracias al éxito de su serie live-action. La producción de Amazon MGM Studios, protagonizada por Ella Purnell y Walton Goggins, reavivó el interés de la franquicia e impulsó la popularidad de sus videojuegos. La buena recepción de la segunda temporada de la serie es una clara señal de que la saga de Bethesda y Xbox tiene mucho potencial para la televisión.

De acuerdo con reportes recientes, Amazon tiene planes para hacer otro programa basado en la IP postapocalíptica. La productora adaptaría uno de los juegos más populares de Fallout al formato reality show. La producción temática mostraría a diversos concursantes competir por construir y gestionar una bóveda, tal como ocurre en Fallout Shelter.

Amazon MGM Studios haría un reality show inspirado en Fallout Shelter

La serie live-action de Fallout es una de las adaptaciones de videojuegos más exitosas para la televisión. Los creativos de Amazon MGM Studios, Kilter Films y Big Indie Pictures supieron a la perfección como capturar la esencia de la franquicia y llevarla a la pantalla chica. Su éxito fue tal, que los juegos de la franquicia aumentaron considerablemente su número de jugadores, así que Bethesda también está muy satisfecha con los resultados.

Ante esto, no es descabellado creer que las empresas quieran aprovechar aún más el fervor que existe por Fallout. De acuerdo con Jeff Sneider, reputado insider sobre cine y televisión, Amazon Prime tendrá un reality show inspirado en Fallout Shelter. El programa recuperaría el concepto de construcción y gestión del popular juego que debutó en 2015.

Debido a su propuesta accesible, Fallout Shelter es uno de los juegos más populares de la saga

Supuestamente, la producción del programa iniciará en 2026 y el objetivo de los participantes será simple: mantener a los habitantes de sus bóvedas y hacer que todo funcione a la perfección para evitar una catástrofe. Jonathan Nolan, productor de la serie live-action, también sería el encargado de producir el reality show de Fallout.

Se especula que el programa podría inspirarse en los reality shows de MrBeast y el programa basado en El Juego del Calamar. Es importante mencionar que, por ahora, ni Amazon ni Bethesda han confirmado la existencia del reality show de Fallout. Lo que ya es un hecho es que la serie live-action se prepara la producción de su tercera temporada.

¿Qué es Fallout Shelter y por qué es tan popular?

Fallout Shelter es un juego de simulación y gestión que debutó en 2015 para dispositivos móviles. En años posteriores, llegó a PC y a consolas como PlayStation 4 y Xbox One. En 2018, también tuvo un port para Nintendo Switch. El título pone a los jugadores en el papel del supervisor de un refugio nuclear subterráneo.

El objetivo es gestionar los recursos de la bóveda, asignar tareas a los habitantes, expandir y mejorar las instalaciones, y proteger a los inquilinos de amenazas externas. Sus mecánicas combinan elementos de estrategia, simulación social y gestión de recursos. Su popularidad se debe a que precisamente se aleja de la experiencia más compleja de los RPG principales de la saga.

Fallout Shelter se convirtió en un éxito inmediato por ser un free-to-play. Acumula más de 230 millones de descargas en todas las plataformas y se ha mantenido vigente durante 10 años gracias a sus actualizaciones constantes. Sin duda, el concepto del juego suena muy bien en un reality show de Fallout, pero la información sobre el programa se mantiene por ahora como un rumor.

El título podría inspirar el segundo programa de la franquicia para la televisión

