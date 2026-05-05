Xbox Game Pass: Forza Horizon 6, una sorpresa para los fans de DOOM y más atractivos estrenos de día 1 están en camino al servicio

Los servicios de suscripción resultan atractivos ya que siempre ofrecen nuevo contenido para disfrutar. Xbox Game Pass no es una excepción, pues cada mes recibe novedades interesantes a las que podemos acceder por un pago bastante accesible. Microsoft no quiere decepcionar a los usuarios de su plataforma, así que preparó una buena dotación de juegos para mayo.

Como es costumbre, la compañía reveló la lista de títulos que llegarán en las próximas semanas a Xbox Game Pass y PC Game Pass. Los suscriptores podrán disfrutar una gran variedad de propuestas, entre las que se incluyen esperados juegos de Xbox Game Studios y estrenos de día 1. Además, hay una agradable sorpresa para los fans de DOOM, pues más jugadores podrán disfrutar su reciente entrega con una suscripción.

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Estos llamativos títulos se sumarán a Xbox Game Pass en mayo de 2026

A partir de hoy, los fanáticos de los JRPG pueden revisitar o conocer por primera vez la historia de Final Fantasy V, clásico de Square Enix que fue aclamado en su tiempo. Es fácil intuir que la novedad más importante del mes es Forza Horizon 6, la nueva entrega de la franquicia de Playground Games, que llevará a los jugadores a Japón como estreno de día 1.

La acción de DOOM: The Dark Age, el aclamado FPS de Bethesda, estará disponible para más suscritores de Xbox Game Pass. Lo que pasa es que, a partir de mediados de mes, se podrá jugar con una suscripción Premium. Otro juego muy esperado por los usuarios del servicio es Subnautica 2, secuela de Unknown Worlds Entertainment que debutará en acceso anticipado.

Los usuarios del servicio también deben tomar en cuenta que juegos como Elite Dangerous, Call of the Elder Gods y Black Jacket se unirán al catálogo en los próximos días. Además, títulos como Wheel World, Descenders Next y Wuchang: Fallen Feathers, que ya estaban en Xbox Game Pass, ahora se podrán jugar con una suscripción Premium. Abajo está una imagen con las novedades de mayo y la lista completa de juegos confirmados:

Estos juegos se podrán disfrutar muy pronto con una suscripción Ultimate o Premium

Ultimate:

Forza Horizon 6 (19 de mayo)

Mixtape (7 de mayo)

Outbound (11 de mayo)

Black Jacket (12 de mayo)

Call of the Elder Gods (12 de mayo)

Subnautica 2 (14 de mayo)

Premium:

Final Fantasy V (5 de mayo)

Ben 10 Power Trip (6 de mayo)

Descenders Next (6 de mayo)

Wheel World (6 de mayo)

Wildgate (6 de mayo)

Wuchang Fallen Feathers (6 de mayo)

Elite Dangerous (12 de mayo)

DOOM The Dark Ages (14 de mayo)

Estos juegos desaparecerán muy pronto del servicio

Microsoft confirmó que, el próximo 15 de mayo, Xbox Game Pass y PC Game Pass perderán 5 juegos de su catálogo. Tal como te informamos hace poco, la lista incluye atractivos juegos independientes que vale la pena conocer. Entre ellos están Planet of Lana y Go Mecha Ball, populares títulos de Wishfully Studios y Whale Peak Games, respectivamente.

A los jugadores más jóvenes les queda poco tiempo para disfrutar las carreras de PAW Patrol Rescue Wheels: Championship, mientras que los fans de los títulos con temática espacial perderán acceso a Galacticare. Por último, Kulebra and the Souls of Limbo, título de Galla fuertemente inspirado en la cultura mexicana, también abandonará los servicios a mediados de mayo. Abajo está la lista:

Atractivos indies le dirán adiós a Xbox Game Pass

Galacticare

Go Mecha Ball

Kulebra and the Souls of Limbo

PAW Patrol Rescue Wheels: Championship

Planet of Lana

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass.

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