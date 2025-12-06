Xbox Game Pass en 2026: Microsoft ya confirmó más de 40 juegazos para su servicio

Pese a sus cambios recientes, Xbox Game Pass se mantuvo como una de las mejores ofertas de videojuegos durante 2025. El servicio recibió increíbles lanzamientos de día 1, atractivos juegos first-party, secuelas, indies e, incluso, permitió disfrutar el juego que probablemente se convierta en el GOTY. La buena noticia es que Microsoft mantendrá esta excelente racha durante 2026.
La compañía ya prepara una deslumbrante alineación con más de 40 juegos ya confirmados que llegarán a Xbox Game Pass y PC Game Pass en los próximos 12 meses. Gracias a esto, 2026 promete ser otro gran año para los suscriptores del servicio, quienes podrán disfrutar esperados lanzamientos de Xbox Game Studios y títulos de todos los géneros que lucen muy prometedores.
Entérate: Confirman la cancelación del reboot de Legacy of Kain en medio de una ola de despidos en Eidos-Montreal
¿Qué juegos ofrecerá Xbox Game Pass durante 2026?
A lo largo de este año, se han confirmado importantes lanzamientos que llegarán a lo largo de 2026. Algunos de ellos serán estrenos de día 1 en Xbox Game Pass. Si todo sale como está planeado, Xbox Game Studios tendrá al menos 4 lanzamientos importantes en el servicio. El que ya está garantizado es Halo: Campaign Evolved, remake del primer juego de la saga.
Xbox también prometió que Fable, el RPG de Playground Games, debutará en algún momento de 2026 luego de sufrir un retraso. Por si fuera poco, hay posibilidad de que Gears of War: E-Day debute en los próximos meses. También está pendiente el lanzamiento de Forza Horizon 6 que, al igual que los otros títulos, llegará directamente a Xbox Game Pass.
Los juegos de Xbox son sólo la punta del iceberg, pues Xbox Game Pass y PC Game Pass ya confirmaron muchos juegos más. De entre ellos destacan secuelas como High On Life 2, Cities: Skylines 2, Echo Generation 2, Moonlighter 2, Subnautica 2 y otros. También hay destacados juegos independientes como REPLACED, Planet of Lana 2, Vampire Crawlers y Super Meat Boy 3D.
En 2026, valdrá la pena pagar la suscripción del servicio para disfrutar otros títulos que lucen prometedores, entre ellos Resonance: A Plague Tale Legacy, DayZ: Badlands y Persona 4 Revival, que llegaría en 2026 si es que no se retrasa. Abajo está la lista de los más de 40 juegos confirmados para Xbox Game Pass en 2026.
Juegos confirmados para Xbox Game Pass en 2026
- MENACE
- High On Life 2
- REPLACED
- Aphelion
- Armatus
- At Fate’s End
- Beast of Reincarnation
- Beastro
- Buckshot Roulette
- Bushiden
- Cities: Skylines 2
- DayZ: Badlands
- Denshattack!
- Echo Generation 2
- Echo Weaver
- Erosion
- Fable
- Forza Horizon 6
- Freestyle Football 2
- Gears of War: E-Day
- Halo: Campaign Evolved
- Harmonium: The Musical
- Manor Lords
- MIO: Memories In Orbit
- Mixtape
- Moonlighter 2
- Nirvana Noir
- Nova Roma
- Persona 4 Revival
- Planet of Lana 2
- Resonance: A Plague Tale Legacy
- Roadside Research
- She Dreams Elsewhere
- Sledding Game
- Sleight of Hand
- Subnautica 2
- Super Meat Boy 3D
- Tanuki Pon’s Summer
- TCG Card Shop Simulator
- There Are No Ghosts At The Grand
- Tropico 7
- Ultimate Sheep Raccoon
- Vampire Crawlers
- Vapor World: Over The Mind
- Way To The Woods
- Wildekin
Por si te lo perdiste: ¡Gratis! Juega todos estos títulos para PlayStation, Xbox, Switch y PC el fin de semana
¿El servicio recibirá más juegos en diciembre?
Hace unos días, Microsoft confirmó los juegos que llegarán a Xbox Game Pass durante la primera mitad de diciembre. Entre las novedades más atractivas para los usuarios Premium está Mortal Kombat 1. Además, ya pueden disfrutar juegos como Indiana Jones and the Great Circle y 33 Immortals, que antes eran para suscriptores Ultimate.
Además, los usuarios Essential ya tienen acceso a 3 nuevos juegos: World War Z, Stellaris y Medieval Dynasty. Desafortunadamente, no habrá más juegos para la segunda mitad de diciembre. Microsoft confirmó que las novedades para el servicio terminarán el 11 de diciembre, pero que ya prepara atractivas sorpresas para 2026.
“Esperamos que tengas un gran diciembre. Que aproveches este tiempo para cargar tus pilas y que tus sesiones de juego nunca acaben. Volveremos a hablar sobre lo que viene próximamente a inicios de 2026. ¡Feliz año!”.
Te interesa: Gratis: Deus Ex: Mankind Divided y otros 13 juegos estarán disponibles sin costo y para siempre en PC gracias a este servicio de suscripción
En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass.