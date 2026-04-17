Xbox Game Pass perderá uno de los mejores juegos de Dragon Ball y otros 8 títulos muy pronto

La discusión en torno a Xbox Game Pass continúa, pues al parecer Microsoft quiere hacer cambios importantes al servicio para hacerlo más accesible a nuestros bolsillos. Sin embargo, hay algo que nunca cambiará: la rotación de contenido. Al igual que otras plataformas de suscripción, Xbox Game Pass y PC Game Pass renuevan su contenido de forma constante, lo que implica que pierden juegos varias veces al mes.

Se acerca el momento de despedirse de otro grupo de atractivos títulos, y ya sabemos cuáles son. Los usuarios de Xbox Game Pass perderán acceso a uno de los juegos más aclamados de Dragon Ball, la franquicia de Akira Toriyama que pronto sorprenderá a sus fanáticos con nuevos proyectos. Desafortunadamente, no es el único título en la lista, pues el servicio de Microsoft también se quedará sin otros 8 atractivos juegos.

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¿Qué juegos abandonarán Xbox Game Pass a finales de abril de 2026?

Los servicios de suscripción se mantienen como una de las tendencias más fuertes para consumir videojuegos. Con el paso de los años, Xbox Game Pass ha tenido cambios importantes, pero su esencia de plataforma de suscripción se mantiene. Debido a esto, pierde juegos y renueva su catálogo 2 veces al mes.

En breve, Microsoft anunciará las novedades que llegarán a Xbox Game Pass, pero de forma anticipada ya conocemos los títulos que tienen los días contados. Hay malas noticias para los fans de Goku y compañía, pues Dragon Ball Xenoverse 2 dejará de estar disponible a finales de este mes. El título de Dimps y Bandai Namco se ha consolidado como uno de los títulos más longevos y completos de la saga, por lo que aún tiene una sólida base de fans.

Dragon Ball Xenoverse 2 desaparecerá muy pronto del servicio

Los usuarios del servicio también tienen poco tiempo para disfrutar Hunt: Showdown 1896, el shooter de Crytek que se ha ganado un lugar entre los fanáticos del género. Xbox Game Pass también perderá atractivos juegos independientes, como Citizen Sleeper, Goat Simulator: Remastered y Revenge of the Savage Planet.

A los fans del deporte sólo les quedan unos días para conocer la propuesta de NHL 24, el título de hockey de Electronic Arts. Los títulos mencionados y otros más dejarán de estar disponibles en Xbox Game Pass el próximo 30 de abril. Abajo está la lista completa:

Citizen Sleeper

Creatures of Ava

Dragon Ball Xenoverse 2

Endless Legend 2

Goat Simulator

Goat Simulator: Remastered

Hunt: Showdown 1896

Revenge of the Savage Planet

NHL 24

Nuevos juegos están en camino al servicio

Los usuarios de Xbox Game Pass no deben estar decepcionados, pues algunas de las novedades más atractivas de abril aún están en camino. A partir de hoy, los suscriptores podrán disfrutar la campaña y las partidas multijugador de Call of Duty: Modern Warfare, que llegó a los planes Premium, Ultimate y a PC Game Pass.

En la agenda también hay atractivos lanzamientos de día 1, como Vampire Crawlers y Kiln, lo nuevo de Poncle y Double Fine. Por si fuera poco, vienen en camino interesantes propuestas independientes, como Sopa: Tale of the Stolen Potato y Little Rocket Lab. Abajo están los juegos que llegarán pronto al catálogo con sus respectivas fechas:

Otra entrega de la franquicia del Activision llegará al servicio

Call of Duty: Modern Warfare (17 de abril)

Little Rocket Lab (21 de abril)

Sopa: Tale of the Stolen Potato (21 de abril)

Vampire Crawlers (21 de abril)

Kiln (23 de abril)

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass.

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